Mercado de fichajes: le ofrecen a Salah salir del Liverpool; el Real Madrid negocia con Haaland; Rodri y más

El mercado de fichajes nunca descansa, ya que la ventana de invierno se acerca día a día y los clubes empiezan a ver en el inicio de la temporada cuales son los puestos que necesitan reforzar para tener el plantel idóneo para luchar por sus respectivos objetivos.

Con Bruno Fernandes, Vinicius Junior, Marcus Rashford y Enzo Fernández como algunos de los protagonistas, estas son las noticias del día.

Premier League

Manchester United v Sunderland - Premier League | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

El Manchester United está abierto a vender al centrocampista Bruno Fernandes y ha mantenido conversaciones con autoridades saudíes para una venta masiva en 2026. (Fuente: United In Focus)

El Bayern Múnich se ha unido al Chelsea en busca del central del Nottingham Forest, Murillo. (Fuente: Christian Falk)

El Galatasaray turco planea fichar al extremo del Liverpool, Mohamed Salah, cuando finalmente abandone Anfield, e incluso podría explorar un acuerdo por el internacional egipcio en enero. (Fuente: Nefes)

Tanto el Bayern Múnich como el Liverpool están listos para presentar ofertas en enero por el central del Crystal Palace, Marc Guéhi, con la esperanza de cerrar un acuerdo antes de que el FC Barcelona o el Real Madrid concluyan las negociaciones para un traspaso gratuito. (Fuente: SPORT)

Se espera que el extremo del Olympique Lyon, Malick Fofana, atraiga el interés de varios clubes en 2026, con Chelsea y Liverpool entre los principales intresados. (Fuente: Mark Brus)

El Manchester City escuchará ofertas de alrededor de 65 millones de euros (75,4 millones de dólares) por el centrocampista Rodri el próximo verano. Aún se desconoce si el Real Madrid estaría interesado en el internacional español. (Fuente: Defensa Central)

El Aston Villa abandonó las negociaciones con el lateral derecho del Inter, Denzel Dumfries, debido a sus elevadas exigencias salariales. El holandés quiere fichar por la Premier League y espera la llegada del Chelsea, el Manchester United o el Tottenham. (Fuente: Interlive)

LaLiga

FC Barcelona Unveil New Signing Marcus Rashford | David Ramos/GettyImages

El cedido del Manchester United, Marcus Rashford, está dispuesto a rechazar el interés del Paris Saint-Germain, ya que está decidido a cerrar su traspaso definitivo al FC Barcelona el próximo verano. (Fuente: The Mirror)

El Real Madrid ha sido informado de que tendrá que pagar al menos 120 millones de libras (160 millones de dólares) para fichar al centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández. (Fuente: Fichajes)

Directivos del Real Madrid han hablado con los representantes del delantero del Manchester City, Erling Haaland, sobre un posible traspaso el próximo verano. Los Blancos podrían contar con un presupuesto considerable si venden al extremo Vinicius Junior a Arabia Saudí por 250 millones de euros (290,1 millones de dólares). (Fuente: Mark Brus)

El AC Milan, el Borussia Dortmund, el Newcastle y el RB Leipzig siguen de cerca al centrocampista del Real Madrid, Arda Güler, pero el mayor interés proviene del Arsenal y el Tottenham, que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para fichar al internacional turco. (Fuente: Grada 3)

Tanto el Chelsea como el Liverpool esperan fichar al central del FC Barcelona Ronald Araújo, pero es poco probable que logren convencer al club de LaLiga para que lo venda en enero. (Fuente: Football Insider)

Serie A

Argentina v Venezuela - International Friendly | Rich Storry/GettyImages

La prensa italiana confirma que la Juventus ofertaría por Nahuel Molina, lateral derecho del Atlético de Madrid, en el próximo mercado de fichajes. (Fuente: Fichajes.com)

El Napoli sigue de cerca los pasos de Marc Pubill y podría ofertar para sumarlo en calidad de cedido en el mercado de fichajes de invierno. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Inter de Milán estaría cerca de ejecutar la opción de compra y quedarse de manera fija con Manuel Akanji. (Fuente: Corriere dello Sport)