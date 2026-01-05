Mercado de fichajes: Messi impulsa un refuerzo para el Inter Miami; Vinicius Jr, Ryan Gravenberch y más

El mercado vuelve a sacudirse con movimientos que, de concretarse, cambiarían el mapa del fútbol europeo y más allá.



En la Premier League, la noticia del día es sin dudas la destitución de Ruben Amorim al frente del Manchester United.



En LaLiga, por su parte, observa con atención cómo el poder económico inglés vuelve a tocar sus puertas, mientras algunos clubes afinan planes a mediano plazo. Incluso la MLS entra en escena con nombres que generan ruido.

Premier League

Fulham v Liverpool - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El Real Madrid ha recibido una oferta de 150 millones de euros (130.7 millones de libras, 175.9 millones de dólares) por Vinicius Jr por parte del Chelsea, compuesta por 125 millones garantizados y 25 millones en variables. El club blanco analiza la propuesta, que convertiría al brasileño en el fichaje más caro en la historia de la Premier League. (Fuente: Fichajes)

El conjunto español podría reinvertir rápidamente esos fondos en el mediocampista del Liverpool, Ryan Gravenberch, por quien se espera una oferta cercana a 120 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Carlos Baleba pedirá al Brighton que sea “razonable” al negociar una posible cifra de traspaso con el Manchester United. (Fuente: Indykaila)

El Galatasaray intenta adelantarse al interés del Newcastle United por Davide Frattesi. El campeón turco ofrecería una cesión con obligación de compra por 35 millones de euros el próximo verano. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

El Tottenham Hotspur compite con el Chelsea y el Crystal Palace por el central del Udinese, Oumar Solet. El AC Milan y la Roma también siguen de cerca al defensor. (Fuente: CaughtOffside)

La primera petición de Liam Rosenior como candidato al banquillo del Chelsea es Marc Guéhi, del Crystal Palace, un objetivo de largo plazo del Liverpool. (Fuente: Indykaila)

El Arsenal está cerca de cerrar un nuevo contrato mejorado para Jurriën Timber, tras su destacado inicio en la temporada 2025–26. (Fuente: TEAMtalk)

El agente Jorge Mendes ofreció al capitán del Manchester City, Bernardo Silva, al Real Madrid, pero recibió una respuesta negativa. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool descartó un fichaje invernal del Club Brugge, por el central Joel Ordóñez. (Fuente: Daily Mail)

El Manchester City prepara un movimiento por el delantero del Troyes, Mathys Detourbet (18 años), por quien también se interesaron la Roma y el Mónaco, aunque el City parte con ventaja. (Fuente: L’Équipe)

Para financiar más operaciones este mes, el Aston Villa autorizó la venta del mediocampista Ross Barkley. (Fuente: Daily Mail)

LaLiga

RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En otra muestra del poder financiero de la Premier League, el recién ascendido el Sunderland evalúa una oferta de 80 millones de euros por Fermín López, del Barcelona. (Fuente: Fichajes)

Federico Valverde pidió al Real Madrid fichar un nuevo lateral derecho en 2026 para evitar jugar en esa posición. El nombre que suena con fuerza es Pedro Porro, del Tottenham. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona prioriza el fichaje de Dušan Vlahović, de la Juventus, como reemplazo de Robert Lewandowski este verano. El AC Milan también sigue al serbio; si pierde la carrera por Vlahović, podría intentar fichar a Lewandowski. (Fuente: Mediaset)

El Real Madrid prioriza movimientos por Marc Guéhi y Nico Schlotterbeck, por encima de Ibrahima Konaté, del Liverpool. (Fuente: Fichajes)

El Atlético de Madrid sigue de cerca a Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad. El campeón de la Euro 2024 también interesa a la Lazio. (Fuente: Ekrem Konur)

MLS

FBL-SUDAMERICANA-HURACAN-ONCECALDAS | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

Lionel Messi es señalado como el principal impulsor del interés del Inter Miami por el mediocampista ofensivo de la selección de Estados Unidos Matko Miljevic. (Fuente: Fichajes)

Miljevic, nacido en Florida y de ascendencia argentina, juega actualmente en el Huracán, que ya rechazó una oferta de 2.8 millones de dólares del Racing Club por el 80% de sus derechos deportivos. (Fuente: César Luis Merlo)

MÁS NOTICIAS SOBRE RUMORES Y FICHAJES