Mercado de fichajes: ofertas de la Premier League por Vinicius Jr.; Ederson, Marcus Rashford y más

En la Premier League, el Manchester United también tiene previsto retener al codiciado joven de 15 años, JJ Gabriel, más allá de la finalización de su contrato en 2027. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid se ha puesto en contacto con el centrocampista croata Marcelo Brozović para un posible traspaso gratuito tras su salida del Al Nassr.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Tottenham Hotspur lidera la puja por el extremo del Manchester United, Marcus Rashford. Aston Villa y Newcastle United también están interesados, aunque el Fenerbahçe, gigante turco, es uno de los clubes más fuertes. (Fuente: Asromalive)

El Manchester United valora si seguir adelante con el fichaje del centrocampista del Atalanta, Éderson, tras un reconocimiento médico realizado a principios de verano que generó dudas sobre su estado. Se están realizando nuevos exámenes médicos antes de tomar una decisión final. (Fuente: Daily Mail)

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha identificado al centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, como su principal objetivo para el mercado de fichajes de verano. (Fuente: The Chelsea Chronicle)

Mientras tanto, el Chelsea está dispuesto a intentar fichar al centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, independientemente de lo que ocurra con el inestable vicecapitán Enzo Fernández. (Fuente: Si Phillips)

El Chelsea también ha preguntado por el centrocampista del Botafogo, Danilo, pero es el Newcastle quien lidera la puja por un jugador que también interesa al Arsenal y al Manchester United. (Fuente: FogãoNET)

El Manchester United ha iniciado negociaciones formales para fichar al delantero del Sunderland, Brian Brobbey. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United también tiene previsto retener al codiciado joven de 15 años, JJ Gabriel, más allá de la finalización de su contrato en 2027. El Barcelona, ​​el Real Madrid y el Bayern Múnich se encuentran entre los clubes interesados ​​en su fichaje. (The Sun)

Manchester United Player and Goal of the Season Awards | Ash Donelon/GettyImages

El Arsenal se ha unido al Liverpool en la puja por el lateral derecho del RB Leipzig, Lutsharel Geertruida, quien ha regresado al equipo alemán tras su cesión al Sunderland. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester City ha recibido luz verde para intentar negociar el fichaje del lateral derecho del Chelsea, Malo Gusto, como reemplazo de Rico Lewis, quien cuenta con pretendientes tanto en el Everton como en el Nottingham Forest. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal ha acordado un contrato de cinco años con el centrocampista del Newcastle, Bruno Guimarães. (Fuente: L’Équipe)

Pero el Newcastle está completamente desconcertado por toda la situación, ya que no ha tenido ningún contacto con el Arsenal hasta el momento. Se cree que los intermediarios involucrados en la operación han sugerido erróneamente a los Gunners que es posible un acuerdo a precio reducido por Guimarães. (Fuente: Luke Edwards)

Tras haber fichado a Marco Palestra, el Chelsea está listo para volver a contactar con el Atalanta para intentar fichar a otro jugador, el central de 18 años Honest Ahanor. (Fuente: TuttoMercatoWeb)

Los clubes de la Major League Soccer confían cada vez más en poder llegar a un acuerdo para traer a Mohamed Salah a Estados Unidos tras su salida del Liverpool, pero el interés de Europa y Arabia Saudí podría poner en peligro esos planes. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Bayern Múnich está interesado en fichar al defensa del Barcelona, ​​Jules Koundé, pero actualmente no está en condiciones de hacerlo, ya que necesita dar salida a algunos jugadores para liberar espacio. (Fuente: Christian Falk)

Vinícius Júnior está cerca de firmar un nuevo contrato con el Real Madrid tras rechazar dos ofertas de clubes de la Premier League. (Fuente: Ekrem Konur)

El Real Madrid se ha puesto en contacto con el centrocampista croata Marcelo Brozović para un posible traspaso gratuito tras su salida del Al Nassr. (Fuente: Sacha Tavolieri)

FBL-KSA-NASAR-HILAL | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Los representantes de Ferran Torres han advertido al Barcelona que deben ofrecerle un nuevo contrato este verano si no quieren venderlo, pero los directivos del club no creen estar en condiciones de hacerle tal oferta. (Fuente: Gerard Romero)

Brahim Díaz no tiene interés en dejar el Real Madrid este verano a pesar de los rumores que lo vinculan con otros clubes. (Fuente: SPORT)

Tanto Fulham como Como están presionando para fichar al centrocampista del Real Madrid, Franco Mastantuono, cedido por una temporada. (Fuente: Fichajes)

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