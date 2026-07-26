Mercado de fichajes: Ronaldo negocia con la estrella del Manchester United; Vinicius Jr.. Bruno Fernandes y más

Premier League

Según se informa, Cristiano Ronaldo ha tomado las riendas de las negociaciones en el Al Nassr y lidera la ofensiva para convencer al capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, de que se traslade a la Liga Profesional Saudí. (Fuente: 365scores)

El Al Nassr no es el único interesado en Fernandes. La Juventus también está considerando una oferta por el internacional portugués. Sin embargo, un precio que podría ascender a 85,3 millones de dólares (64,1 millones de libras, 75 millones de euros) podría resultar prohibitivo. (Fuente: CaughtOffside)

El interés del Chelsea en el centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, ha convencido a los Blues de considerar una oferta de 79,6 millones de dólares (59,8 millones de libras, 70 millones de euros). (Fuente: Fichajes)

El Arsenal está dispuesto a ofrecer a Viktor Gyökeres y 113,8 millones de dólares (85,4 millones de libras, 100 millones de euros) para arrebatarle a Julián Álvarez al Atlético de Madrid. (Fuente: MARCA)

Los Gunners, por el contrario, han disminuido su interés en el codiciado delantero del RB Leipzig, Yan Diomande. (Fuente: Fabrizio Romano)

Hay competencia entre ambos equipos del norte de Londres por Antonio Nusa, del RB Leipzig. Se espera que el internacional noruego, que impresionó en el Mundial, le cueste al Arsenal o al Tottenham Hotspur 67,9 millones de dólares (51 millones de libras). (Fuente: The Sun)

Se cree que Vinícius Júnior exige un salario de 666.000 dólares (500.000 libras) semanales. A menos que el Real Madrid acepte esa cantidad, o que el Arsenal la iguale, estaría dispuesto a esperar y dejar el club español como agente libre en 2027, cuando probablemente pueda conseguir un salario aún mayor en otro equipo. (Fuente: Indykaila)

En lugar de cerrar un acuerdo permanente este verano, el Inter está dispuesto a ofrecer al Tottenham una "cesión costosa" por Cristian Romero con opción de compra obligatoria. (Fuente: Nicolò Schira)

Sorprendentemente, el Arsenal podría competir con el Inter por Romero intentando atraer al capitán de los Spurs al norte de Londres. (Fuente: Corriere dello Sport)

No contentos con el fichaje de Crysencio Summerville, el Al Hilal también ha añadido a la estrella del Chelsea, Pedro Neto, a su lista de objetivos. Se cree que Luis Díaz, del Bayern de Múnich, también figura entre los candidatos. (Fuente: Gianluigi Longari)

El Brentford ha visto rechazada rotundamente su oferta por el lateral izquierdo del West Ham United, El Hadji Malick Diouf. (Fuente: talkSPORT)

Givairo Read, quien fuera un objetivo prioritario para el Liverpool cuando Arne Slot aún era el entrenador, ahora es objeto de una segunda oferta del Nottingham Forest. Tras rechazar la primera, queda por ver cómo responderá el Feyenoord a esta oferta de 22,8 millones de dólares (17,1 millones de libras, 20 millones de euros). (Fuente: Fabrizio Romano)

LaLiga

El AC Milan ha tasado a Rafael Leão, objetivo del Barcelona y del Manchester United, entre 68,3 y 79,6 millones de dólares (51,2 y 59,8 millones de libras, 60 y 70 millones de euros). (Fuente: Fichajes)

Rodri ya ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid sobre las condiciones personales; ahora solo espera que el Manchester City acepte el precio del traspaso. (Fuente: Matteo Moretto)

Sin embargo, las jóvenes promesas del Barcelona, ​​Gavi y Lamine Yamal, lideran la campaña para convencer a Rodri de que rechace al Madrid y se quede con Cataluña. (Fuente: El Nacional)

El Atlético de Madrid se ha sumado a la puja por Jadon Sancho tras la expiración de su contrato con el Manchester United. Se cree que el agente libre también está en la mira del Borussia Dortmund. (Fuente: Fichajes)

Tras no lograr fichar a Julián Álvarez, Hansi Flick ha puesto sus ojos en el delantero del Bournemouth, Junior Kroupi. (Fuente: El Nacional)

Resto del Mundo

El exdelantero del Liverpool, Darwin Núñez, ya no entra en los planes de Simone Inzaghi en el Al Hilal y ha despertado el interés de clubes de la MLS. (Fuente: Nicolò Schira)

Un traspaso al Beşiktaş también se perfila como una posibilidad para Núñez mientras valora sus opciones. (Fuente: Sacha Tavolieri)

Podría haber un reencuentro del Liverpool en el Beşiktaş este verano, ya que Mohamed Salah ha llegado a un acuerdo, en principio, con el club turco. El ex ídolo de Anfield firmará un contrato de un año por valor de 13,7 millones de dólares (10,3 millones de libras esterlinas, 12 millones de euros) por temporada, con opción a una prórroga de 12 meses. (Fuente: Nicolò Schira) El delantero brasileño Brenner «estaría encantado» de regresar a la MLS, pero el Columbus Crew no pudo ofrecerle al Vasco da Gama una oferta económica lo suficientement

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