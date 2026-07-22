¿Merecía Rodri el Balón de Oro del Mundial por encima de Leo Messi?

El Mundial 2026 tuvo una gran polémica en su premiación: Rodri ganó el Balón de Oro por sobre Leo Messi, que fue la gran figura de la Argentina subcampeona del torneo. Las estadísticas en favor del rosarino fueron aplastantes en todos los campos, pero la FIFA decidió premiar al capitán del campeón por sobre el mejor del torneo.

La Bota de Oro fue para Kylian Mbappé, que anotó 10 goles en ocho partidos y quedó como el máximo anotador de la historia de las copas del mundo. Sin dudas, el francés, que salió cuarto, podría haber competido tranquilamente por el trofeo al mejor futbolista del campeonato, aunque este suele darse de manera tradicional a alguien que juegue la final.

A continuación, repasamos las estadísticas de cada uno.

Rodri

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Quality Sport Images/GettyImages

Es cierto que es un futbolista de excelencia y que fue el capitán de la selección campeona, lo que no es poca cosa, pero a la hora de analizar las estadísticas más salientes su participación fue por debajo de la media.

No aportó ni goles ni asistencias, aunque esto puede ser un tanto lógico por su posición en la cancha. Su puntaje promedio fue de 7.30, mientras que solamente completó tres regates en ocho partidos y ganó solamente un premio al mejor del encuentro.

Leo Messi

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Ser el líder espiritual de un equipo no se puede cuantificar en cuanto a lo estadístico, por eso nos vamos a centrar pura y exclusivamente en el aporte bestial de Leo Messi para llevar a Argentina a la final.

Metió ocho goles, con un hattrick en el debut ante Argelia y un doblete contra Austria que lo hizo superar a Miroslav Klose como el máximo anotador histórico de las Copas del Mundo. Además, dos de sus cuatro asistencias fueron contra Inglaterra, en un triunfo que se celebró como nunca en las calles de Argentina.

Las estadísticas en detalle

Estadística Leo Messi Rodri Goles 8 0 Asistencias 4 0 WhoScored Rating 8.82 7.30 Ocasiones creadas 8 0 Regates completados 28 3 Jugador del partido 5 1 Balón de Oro No Si

Vía: @Footy_VAR / X

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