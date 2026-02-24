Messi aclara su relación con México y descarta cualquier enemistad en entrevista con Nahuel Guzmán

Lionel Messi volvió a referirse a su relación con el fútbol mexicano y descartó cualquier tipo de enemistad con la afición o con la selección nacional. El capitán argentino abordó el tema durante su participación en el podcast del portero de Tigres y amigo personal, Nahuel Guzmán.

El campeón del mundo explicó que la narrativa de una supuesta rivalidad personal nació tras el Mundial de Qatar, aunque, desde su perspectiva, nunca existió algo más allá de la competencia propia del deporte. Messi insistió en que todo forma parte de la dinámica natural del fútbol internacional.

Sobre los frecuentes cruces entre Argentina y México en Copas del Mundo, el rosarino señaló: “Nos cruzamos mucho, el que mata, mata. Pero bueno, ahora se les viene una linda oportunidad porque el jugar de local influye ya sea para bien o mal”. Con ello, dejó claro que se trata de enfrentamientos deportivos.

Messi también profundizó en el episodio ocurrido en Qatar, cuando se viralizó una imagen en la que una camiseta mexicana quedó en el suelo del vestidor. El gesto fue interpretado por algunos sectores como una falta de respeto, situación que el futbolista negó categóricamente.

“La verdad que desde ahí inició el tema de los mexicanos conmigo. Pero es algo normal del fútbol. Las camisetas están todas transpiradas, entras al vestidor y la pones en el suelo. Poco más. Algo lo mismo con mi propia camiseta”, explicó el delantero argentino.

Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022 | VCG/GettyImages

El capitán añadió que no hubo intención de agravio y contextualizó el momento dentro de la rutina habitual tras un partido. “Creo que fue con Guardado con quien cambié camiseta ese día, no recuerdo. Quien ha jugado al fútbol y ha estado en un vestuario sabe que así es”, puntualizó.

Lejos de cualquier distanciamiento, Messi aseguró que mantiene interés por el balompié mexicano. “Yo siempre he hablado de la liga mexicana. Yo veo fútbol mexicano”, afirmó, subrayando que su vínculo con el país no se limita a los duelos mundialistas.

Incluso destacó que, desde su llegada a Estados Unidos, sigue con mayor frecuencia la Liga MX debido a la cercanía y a las competencias compartidas. “Incluso ahora que estoy acá lo veo mucho más. Incluso tenemos competencias juntos”, dijo en referencia a la Leagues Cup y la CONCACAF Liga de Campeones.