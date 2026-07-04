Messi, contrariado tras la clasificación: "Hubo muchas cosas malas"

Argentina sufrió muchísimo para pasar a octavos de final del Mundial 2026: Cabo Verde vendió cara la derrota y la Albiceleste tuvo que recurrir a la prórroga para doblegar al conjunto africano, que quedó en la historia grande de los Mundiales tras esta actuación.

A la hora de analizar el partido, nada mejor que escuchar al mejor futbolista de la historia: "No pudimos presionarlo bien, que por ahí nos quedaban lejos las líneas cuando queríamos saltear al central desde el pivote defensivo, a los centrales se les hacía muy largo saltar", dijo Leo Messi tras el encuentro.

"Quedamos descoordinados, ellos siempre eran uno más porque nosotros no podíamos igualar. No tenían la pelota y nos hacían correr porque no podíamos presionar bien. No por algo este equipo no había perdido con España y Uruguay. Hicimos lo más difícil que fue encontrar el primer gol y pensamos que, a raíz de eso, íbamos a encontrar nuestro juego. Y fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos atrás, no pudimos presionar bien", agregó el rosarino.

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | BSR Agency/GettyImages

"Ellos golpearon con sus armas. Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata a mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros prestigiamos a las selecciones por nombres, sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Esto es lo que te marca este Mundial en especial. Esto es muy igualado, muy complicado. Todos los partidos van a ser dificilísimos", cerró sobre Cabo Verde.

Ya pensando en los octavos de final contra Egipto, dijo: "Hoy hicimos un desgaste muy grande como siempre, jugando bien o jugando mal. Lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene, sacar cosas positivas. Las hay, porque hicimos cosas buenas. Y corregir las malas, que creo que hoy fueron muchas también".

Sobre el gen competitivo de la selección argentina, Messi lo tiene claro: "Lo viene demostrando hace mucho esta Selección: compite y va a competir hasta el final. Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. En partidos así, es importante. Tenemos buenos cabeceadores, gente que va bien arriba. Hoy lo pudimos aprovechar y va a ser importante. Lo venimos trabajando hace tiempo, tanto en ofensiva como en defensiva. En una competición así es importante".