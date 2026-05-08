Messi eligió a sus selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y varios históricos van eligiendo a sus candidatos, además de dejar su pálpito. En esta oportunidad fue Leo Messi el que palpitó la máxima cita: "Hoy por hoy, Francia se ve muy bien otra vez. Tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales", dijo en diálogo con el periodista argentino Pollo Álvarez.

"Después un poco que decimos las mismas. Alemania, Inglaterra, las grandes potencias... Portugal tiene una selección muy competitiva y buena también. Y después siempre aparece alguna sorpresa", advirtió.

Sobre la actualidad de Argentina, el 10 rosarino analizó: “La selección llega bien. Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar y deja todo, y hace lo posible para intentar los objetivos. Es un Mundial, sabemos que siempre es complicado por las selecciones que hay”.

Argentina V Zambia - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

"Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos, que llegan mejor como grupo y selección. Esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como hizo desde que está este grupo junto", agregó.

Uno de los grandes temas en Argentina es el recambio de futbolistas, con la salida de viejos héroes y la llegada de muchos chicos que prometen como Nico Paz. En ese sentido, Messi dijo: “Hay recambio todavía. Si bien hay jugadores que van a dejar de estar, hay muchos jóvenes que van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchísimos partidos encima y siguen siendo jóvenes. Quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y habiendo chicos que vienen de abajo con muchas ganas y fuerza. Va a quedar un grupo grande y fuerte cuando se termine esta etapa de Mundial y se inicie otra. La gran mayoría seguirá estando”.

En el plano personal, reflexionó: "Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo, me gusta ganar a todo, ni a mis hijos en los jueguitos los dejo ganar a veces, es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí también. A veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder. Pero también me llevó a ser quien soy".

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026