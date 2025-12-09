Lionel Messi volvió a hacer historia en Estados Unidos. El astro argentino fue elegido MVP de la temporada 2025 en la MLS, consiguiendo el galardón por segundo año consecutivo y confirmando su dominio absoluto desde su llegada al Inter Miami.

La liga estadounidense oficializó el premio tras una campaña extraordinaria de Messi, quien registró 43 goles y 28 asistencias, cifras prácticamente inalcanzables para cualquier otro futbolista del campeonato. Su impacto fue total en todas las competencias y se convirtió en el eje del proyecto deportivo del club.

🚨🏅 Official: Leo Messi wins MLS MVP Award after winning the MLS title with Inter Miami.



43 goals, 28 assists. 🇺🇸 pic.twitter.com/ECDSqgm6BP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2025

Más allá de su rendimiento individual, Messi ha cumplido la meta que él mismo, David Beckham y el cuerpo técnico se trazaron desde su llegada: convertir al Inter Miami en campeón de la MLS. El título conseguido este año terminó por consolidar su obra y justificar su influencia en la evolución del club.

El argentino fue determinante en los momentos clave de la temporada. Dueño del ritmo ofensivo, líder emocional del vestuario y referente absoluto en cada estadio al que se presentó, Messi volvió a elevar los estándares de la liga, atrayendo atención global y rompiendo marcas de audiencia, asistencia y rendimiento.

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Elsa/GettyImages

El premio MVP, que se suma al título colectivo, es otra muestra de que Messi continúa jugando a un nivel de élite pese al paso de los años. Su lectura de juego, precisión en el último tercio y capacidad para decidir partidos siguen siendo su sello característico.

Para Inter Miami, este reconocimiento simboliza el éxito de su apuesta por construir un equipo competitivo alrededor de la figura del argentino. Su presencia no solo transformó la exigencia interna, sino que llevó al club a un lugar inédito en la MLS.

Messi, por su parte, reafirma que no ha perdido el hambre de conquistar. Su temporada demuestra que sigue vigente, dominante y totalmente comprometido con el proyecto de Miami.