Messi: "Este grupo, juntos, es capaz de hacer lo que sea"

Argentina está de nuevo en una final del Mundial. La albiceleste buscará coronarse ante España en Nueva York, pero no antes sin analizar y disfrutar de esta gran remontada ante la selección de Inglaterra.

Lionel Messi, quien dio las dos asistencias para los goles, habló después del partido y de cara al siguiente reto.

"A pesar de que este era un partido de fútbol, desde el momento del himno nacional, sentimos algo especial. Esta no es una victoria cualquiera, los argentinos lo querían de verdad". Messi

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Sumando a esto, el 10 del Inter Miami reconoció también el trabajo hecho por sus compañeros: "Este grupo de jugadores, juntos, puede lograr lo que sea. Con estos jugadores, se siente algo especial. Este Mundial ha sido una locura y llegar a otra final es increíble".

Finalmente, el astro argentino habló para la afición albiceleste: "Para los fans, les digo lo mismo que dije en Qatar: disfrútenlo. Este equipo jamás los defraudará".

Argentina enfrentará a España en el estadio Nueva York este 19 de julio. Si los dirigidos por Lionel Scaloni ganan, conseguirán su tercer estrella y se sumarán a Italia y Brasil como los únicos equipos en ganar dos copas seguidas. Si los españoles lo logran, conseguirán su segunda estrella y repetir la hazaña conseguida en Sudáfrica 2010.