Sports Illustrated Fútbol

Lionel Messi podría ir contra Laporta en las próximas elecciones del FC Barcelona

El argentino se fue del club en 2021, el año en el que el actual presidente ganó las elecciones
Bruno Pernigotti|
Lionel Messi of Barcelona Press Conference
Lionel Messi of Barcelona Press Conference | Eric Alonso/GettyImages

El FC Barcelona celebrará sus próximas elecciones en el verano del 2026 y los candidatos empiezan a apuntalar sus estructuras de gestión y campaña para ofrecerle a los socios la mejor opción posible.

Joan Laporta será el gran rival a vencer, y los diversos contendientes empiezan a buscar apoyo público para respaldar sus propuestas de campaña. En este marco, para sorpresa de todos, podría aparecer el nombre de Leo Messi.

Jordi Mestre afirmó en el podcast Sports360: "Me consta por terceras personas que Leo Messi y su familia están muy enojados con Laporta. Muy enojados. Eso que se dijo de que se podía arreglar con un asado ya se ha visto: nada".

Lionel Messi
FC Barcelona v RC Celta - La Liga Santander | David Ramos/GettyImages

Según trascendió, el argentino fue sondeado por diversos personajes de la vida política del FCB y se confirmó que no descarta apoyar a alguna lista, siempre y cuando esta tenga chances reales de ganar. Por supuesto, por lo expuesto anteriormente, la de Laporta no será la elegida.

Víctor Font, Joan Camprubi Montal, Xavi Vilajoana y Marc Ciria son algunos de los nombres propios que empiezan a picar en punta para la presidencia del club Culé, según ABC.

Joan Laporta sobre la relación con Messi: "Se ha estropeado un poco"

Joan Laporta president of FC Barcelona
Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

En diálogo con Bestial, el mandatario Culé dijo: "Hemos tenido muy buena relación durante mucho tiempo. Cuando no renovamos el contrato se estropeó un poco. Y después más o menos la recuperamos".

"Un presidente del Barcelona tiene que ser responsable, tiene que decir la verdad porque el Barça sólo tiene una palabra. No puedes creer a nadie, pero a ti te tiene que creer. Y para eso tienes que cumplir con lo que dices. Y por encima de todo tiene que querer al Barcelona y a la gente. Tiene que poner por delante los intereses del Barça y de los demás a los suyos", concluyó.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol