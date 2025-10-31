Lionel Messi podría ir contra Laporta en las próximas elecciones del FC Barcelona

El FC Barcelona celebrará sus próximas elecciones en el verano del 2026 y los candidatos empiezan a apuntalar sus estructuras de gestión y campaña para ofrecerle a los socios la mejor opción posible.

Joan Laporta será el gran rival a vencer, y los diversos contendientes empiezan a buscar apoyo público para respaldar sus propuestas de campaña. En este marco, para sorpresa de todos, podría aparecer el nombre de Leo Messi.

Jordi Mestre afirmó en el podcast Sports360: "Me consta por terceras personas que Leo Messi y su familia están muy enojados con Laporta. Muy enojados. Eso que se dijo de que se podía arreglar con un asado ya se ha visto: nada".

FC Barcelona v RC Celta - La Liga Santander | David Ramos/GettyImages

Según trascendió, el argentino fue sondeado por diversos personajes de la vida política del FCB y se confirmó que no descarta apoyar a alguna lista, siempre y cuando esta tenga chances reales de ganar. Por supuesto, por lo expuesto anteriormente, la de Laporta no será la elegida.

👤⚽️ Messi busca candidato para echar a Laporta



El jugador argentino ya ha contestado que está decidido a implicarse en las elecciones azulgranas del próximo año



✍️ Informa @font007 https://t.co/IZQTpsQr73 — ABC.es (@abc_es) October 31, 2025

Víctor Font, Joan Camprubi Montal, Xavi Vilajoana y Marc Ciria son algunos de los nombres propios que empiezan a picar en punta para la presidencia del club Culé, según ABC.

Joan Laporta sobre la relación con Messi: "Se ha estropeado un poco"

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

En diálogo con Bestial, el mandatario Culé dijo: "Hemos tenido muy buena relación durante mucho tiempo. Cuando no renovamos el contrato se estropeó un poco. Y después más o menos la recuperamos".

"Un presidente del Barcelona tiene que ser responsable, tiene que decir la verdad porque el Barça sólo tiene una palabra. No puedes creer a nadie, pero a ti te tiene que creer. Y para eso tienes que cumplir con lo que dices. Y por encima de todo tiene que querer al Barcelona y a la gente. Tiene que poner por delante los intereses del Barça y de los demás a los suyos", concluyó.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp