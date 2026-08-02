Messi reapareció en el empate 2-2 del Inter Miami y Columbus Crew, donde Suárez se lució con un gol y asistencia

El Inter Miami se quedó con las ganas de sumar de a tres puntos en el Nu Stadium, ya que el Columbus Crew SC le arrebató el empate 2-2 en los minutos finales. A pesar del frustrante resultado, el conjunto rosa se mantiene como sublíder de la Conferencia Este con 38 unidades.

𝐋𝐄𝐎 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 🟰 𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐈𝐍 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐋𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘 🫡🔙



Less than 2 weeks after playing in the World Cup final, Lionel Messi is back on the pitch for Inter Miami 💪



39-year-old Luis Suárez scores a 𝘽𝙍𝙄𝙇𝙇𝙄𝘼𝙉𝙏 𝙂𝙊𝘼𝙇, adds an assist, and now has 9 G/A in… pic.twitter.com/udE6tba6Qc — WORLD CUP 26 FIFA News (@worldcup_fifa26) August 2, 2026

A falta del capitán Lionel Messi en el once titular, el uruguayo Luis Suárez volvió a cargar sobre su espalda con la responsabilidad de liderar al grupo. Su trabajo fue destacado, ya que anotó el primer tanto de su escuadra y asistió en el segundo. El que no tuvo un día feliz fue el brasileño Carlos Casemiro, pues cometió un autogol y quedó marcado como villano.



La gran noticia para la afición de las Garzas fue la reaparición de La Pulga, quien había estado de vacaciones tras haber llegado a la gran final del Mundial 2026. Fue a minuto 53 cuando el técnico argentino Guillermo Hoyos le dio ingreso al campeón del mundo sustituyendo a Dániel Pintér.



A los 16 minutos y sacando ventaja de su vasta experiencia como goleador, El Pistolero aprovechó que el arquero Patrick Shulte estaba muy alejado de su arco, así que lanzó un remate de más de 30 metros, luego que Yannick Bright robara el esférico y le asistiera. Posteriormente, vino el show de Casemiro, quien entregó mal la pelota en la salida ocasionando el ataque rival y para echarle más sal a la herida, se barrió para cortar una diagonal, mas lo que hizo fue desviar la dirección del esférico para mandarlo a su propia portería.

"Estoy viviendo el sueño de jugar con uno de los mejores de todos los tiempos": Casemiro elogia a Leo Messi y habla de su llegada a @InterMiamiCF. pic.twitter.com/S0FsNAtXa0 — MLS Español (@MLSes) August 1, 2026

Antes de irse al descanso, Suárez ingresó al área mandando un centro que cabeceó Noah Allen para poner el 2-1, el cual fue avalado por el VAR. Los de Florida se saboreaban las tres unidades al acercarse el final del duelo, pero el español Brais Méndez les arrebató la sonrisa. El europeo encontró la igualada a través de un tiro libre que dejó parado al arquero argentino Roco Novo, ya que se trataba de un centro engañoso que nadie alcanzó a tocar.



Tras esta jornada de la MLS, se viene una pausa en la liga para enfocarse en la Leagues Cup 2026 contra la Liga MX de México, donde el Inter Miami chocará contra Atlético San Luis, Rayados de Monterrey y el Club León.