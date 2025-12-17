México agenda amistosos adicionales fuera de Fecha FIFA rumbo al Mundial

La selección mexicana definió su calendario de partidos amistosos para los dos primeros meses del año, con el objetivo de mantener actividad competitiva pese a no tratarse de Fechas FIFA. El plan contempla tres encuentros internacionales que servirán como banco de pruebas para futbolistas del ámbito local.

Durante el mes de enero, el equipo nacional afrontará dos compromisos en condición de visitante. El primero será ante Panamá el día 22, en el Estadio Rommel Fernández, una plaza históricamente exigente para México y que permitirá medir carácter y adaptación en un entorno adverso.

Tres días después, el 25 de enero, México visitará a Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera. El duelo en territorio sudamericano añade un contexto particular por la logística y las condiciones, elementos que el cuerpo técnico considera valiosos dentro de un proceso que apunta a fortalecer respuestas colectivas.

Para el mes de febrero, el Tricolor regresará a casa. El 22 enfrentará a Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro, en un encuentro que permitirá evaluar el rendimiento del plantel frente a un rival europeo, aun bajo las mismas restricciones de convocatoria que rigen esta ventana no oficial.

Al tratarse de partidos fuera de Fecha FIFA, tanto México como sus oponentes únicamente podrán convocar futbolistas que militen en sus respectivas ligas locales. Esta condición limita nombres habituales, pero abre una oportunidad clara para jugadores que buscan consolidarse o ganarse un lugar.

Javier Aguirre, actual seleccionador nacional, considera este tipo de ventanas como un espacio ideal para observar variantes, probar sociedades y darle rodaje a perfiles que normalmente no tienen continuidad internacional. El objetivo inmediato es elevar el nivel competitivo del grupo en el corto plazo.

A medio año de la Copa del Mundo, el cuerpo técnico entiende que cada concentración suma. Más allá del resultado, estos encuentros permitirán afinar automatismos, fortalecer la identidad táctica y ampliar la base de futbolistas confiables, especialmente dentro del universo de la Liga MX.