México vs Australia: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana será el penúltimo compromiso amistoso de la selección mexicana previo a la lista final de convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026 y posteriormente jugar el último juego de preparación ante Serbia.

De esa manera, los dejamos con la información más impotante sobre el compromiso entre estos combinados que probarán sus mejores armas antes de su participación en la justa mundialista.

Pronóstico SI Fútbol

El combinado azteca llega cada vez más afianzado a su preparación final rumbo a la inauguración de la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica este 11 de junio, en un campo que conocen a la perfección se medirán a un equipo australiano que también será parte de la justa mundialista y espera tener una buena participación.

El partido debería equilibrarse más del lado mexicano por su localía, que a pesar de ser un campo neutro, es evidente que el recinto será un fortín tricolor.

México 2-1 Australia

¿A qué hora se juega el México vs Australia?

Ciudad : Pasadena

: Pasadena Estadio : Rose Bowl

: Rose Bowl Fecha : sábado 30 de mayo

: sábado 30 de mayo Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX

La sede del partido será el Rose Bowl | Sean M. Haffey/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el México vs Australia (últimos cinco partidos)

México: 1

1 Empate : 3

: 3 Australia: 1

Último partido entre ambos: 09/09/23 - México 2-2 Australia - Amistoso

Últimos 5 partidos

México Australia México 2-0 Ghana 22/05/26 Australia 5-1 Curazao 31/05/26 México 1-1 Bélgica 31/03/26 Australia 1-0 Camerun 27/05/26 México 0–0 Portugal 28/03/26 Colombia 3-0 Australia 18/11/25 México 4-0 Islandia 25/02/26 Venezuela 1-0 Australia 14/11/25 Bolivia 0-1 México 25/01/26 Estados Unidos 2-1 Australia 14/10/25

¿Cómo ver el México vs Australia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One México Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Últimas noticias de México

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/K3pCmxb1Jz — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 26, 2026

Después del último duelo ante la selección de Ghana, el combinado tricolor ha tenido a más elementos que han reportado a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento, entre los que destacan: Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Santiago Giménez, Johan Vásquez y Obed Vargas,

El director técnico nacional, Javier Aguirre los podrá probar en este duelo antes de dar su convocatoria final de 26 seleccionados el 1 de junio.

Posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Luis Romo, César Montes, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Brian Gutiérrez, Erik Lira; Roberto Alvarado, Armando González, Alexis Vega.

Últimas noticias de Australia

🇦🇺🔒 CONFIRMED: Eight more players are set to join the CommBank #Socceroos’ train-on squad as we close in on the #FIFAWorldCup. ✈️🇺🇸



Another eight have been released from the pre-camp in Sarasota, Florida: Daniel Bennie, Raphael Borges Rodrigues, Anthony Caceres, Mitch Duke,… pic.twitter.com/ZpvIAmn44B — CommBank Socceroos (@Socceroos) May 25, 2026

Ocho jugadores se han sumado a la plantilla de entrenamiento de Australia para la concentración previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en Sarasota, Florida.

Alessandro Circati (Parma), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Awer Mabil (Castellon), Kye Rowles (DC United), Mat Ryan (Levante), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Tete Yengi (Machida Zelvia, cedido por el Livingston) y Kai Trewin (New York City) se han sumado a la plantilla.

Posible alineación de Australia (3-4-2-1): Mathew Ryan; Lucas Herrington, Alessandro Circati, Kye Rowles; Kai Trewin, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Aziz Behich; Awer Mabil, Ajdin Hrustic; Deni Juric.