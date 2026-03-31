México vs Bélgica: previa, predicciones y alineaciones

Luego de encarar su primer compromiso amistoso frente a la selección de Portugal, México se medirá a Bélgica, en el Soldier Field de Chicago, Illinois.



La primera prueba del Tricolor fue el pasado sábado frente a Portugal, duelo que acabó sin anotaciones en la apertura del remodelado Estadio Banorte, aunque los lusitanos tuvieron el control en casi todo el partido. Ante los belgas, se espera que el técnico Javier Aguirre saque provecho, ya que poco a poco se acerca el Mundial 2026.



Por otro lado, los Diablos Rojos no tuvieron piedad frente a otro de los anfitriones, ya que remontaron y golearon 2-5 a los Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium. Weston McKennie fue quien abrió las acciones al minuto 39, pero después vinieron un doblete de Dodi Lukebakio, más anotaciones de Zeno Debast, Charles De Ketelaere y Amadou Onana para dar la vuelta, mientras Patrick Agyemang sólo hizo más decoroso el marcador final.

Pronóstico SI

Ambas selecciones se han visto las caras cuatro veces. Uno de los encuentros fue en calidad de amistoso en el 2017, el cual culminó en igualada 3-3, pero fuera de ello, todos su enfrentamientos han ocurrido en Copas del Mundo, donde los aztecas han dominado con dos victorias por un empate. Tal como sucede con México, Bélgica siempre ha sido apuntada como una favorita para ganar el Mundial, sin embargo, se queda a un paso de poder llegar a las instancias más importantes. En el primer partido, es posible que los europeos hayan usado a sus mejores hombres y ahora den minutos a otros no tan participativos, que no por eso dejan de ser figuras en sus clubes. Al principio se podía esperar un empate, pero tras lo visto en los pasados juegos, los Diablos Rojos podrían derrotar a los aztecas, aunque no por amplia diferencia como con los estadounidenses.



México 1-3 Bélgica

¿A qué hora se juega el México vs Bélgica?

Ciudad: Chicago, Illinois

Estadio: Soldier Field

Fecha: martes, 31 de marzo

Hora: 20 h (EEUU ET), 19 h (México), 3 h (España)

Historial de enfrentamientos directos entre México y Bélgica

México: 2

Empate: 2

Bélgica: 0

Último partido entre ambos: 10/11/17 – Bélgica 3-3 México – Amistoso

Últimos 5 partidos

México Bélgica México 0–0 Portugal 28/3/26 Estados Unidos 2–5 Bélgica 28/3/26 México 4-0 Islandia 25/2/26 Bélgica 7-0 Liechtenstein 18/11/25 Bolivia 0-1 México 25/1/26 Kazajistán 1-1 Bélgica 13/11/25 Panamá 0-1 México 22/1/26 Gales 2-4 Bélgica 13/10/25 México 1-2 Paraguay 18/11/25 Bélgica 0-0 Macedonia del Norte 10/10/25

¿Cómo ver el México vs Bélgica por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, Foxsports.com, ViX, FOX Sports app, FOX One México Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN en vivo, Azteca Deportes en vivo, ViX España -

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Tras el choque ante Portugal, Javier Aguirre afirmó que el equipo pasó la prueba de enfrentar al número cinco del ranking de la FIFA, aparte destacó el carácter mostrado por sus pupilos y recordó que tiene que buscar opciones ante las múltiples lesiones de sus estelares.



“Creo que estos jugadores pasaron esta prueba de fuego. Hay que tener pantalones, que el jugador no se esconda y al final estos jugadores no se escondieron ante un equipo top como es Portugal. Hay mucha gente lesionada. Tenemos doce lesionados, pero creo que el equipo respondió este partido. Tuvimos desajustes, pero me voy satisfecho porque generamos un par de opciones al frente, aunque nos faltó tener más la pelota”, exclamó.



Por último, se dijo satisfecho por la actuación del español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo, que vivió su primer partido con El Tricolor y que tuvo personalidad, además alabó el desempeño que tuvo el arquero Raúl Rangel, a quien vio con mayor confianza faltando solamente el tema de los despejes.

Raúl Rangel | Agustin Cuevas/GettyImages

La posible alineación de México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vásquez, Richard Ledezma; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado.

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Tras la victoria, el técnico francés Rudi García compartió sus impresiones del choque y destacó lo hecho por el arquero Senne Lammens.



“Creo que perdimos mucho el balón. Intentamos hacer pases decisivos demasiado rápido. No ejecutamos bien las transiciones, nos precipitamos y permitimos que nos jugarán el balón a la espalda. Fue un partido físicamente exigente, de área a área”, declaró.



“El rendimiento de Lammens es el que esperábamos de él, porque hemos visto de lo que es capaz en los entrenamientos y debo decir que tenemos la suerte de contar con semejante joven prodigio en nuestro equipo”, comentó.



Por otro lado, uno de los protagonistas al hacer su doblete, Dodi Lukebakio, expresó: “Estoy muy emocionado. Tuve que esforzarme mucho para volver. Esto también me hace pensar en todo el trabajo invisible que he hecho. Hablé con el entrenador y le agradezco la confianza”.

Dodi Lukebakio | Kevin C. Cox/GettyImages

La posible alineación de Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana. Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio.

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