México vs Chequia: previa, predicciones y alineaciones

La selección mexicana de fútbol arrancó el Mundial 2026 con un valioso triunfo de 2-0 sobre el conjunto de Sudáfrica, cerrando con broche de oro una ceremonia de inauguración emotiva y espectacular.

Este resultado los llenó de confianza. Javier Aguirre parece haber convencido a sus futbolistas de apostar de lleno por su sistema de juego, y ahora está en manos de la propia selección mexicana de fútbol cerrar como líderes de su grupo.

El duelo ante Chequia será el último partido de México en la fase de grupos. Por lo tanto, se espera que el 'Vasco' mande al campo a sus mejores elementos, cuidando, al mismo tiempo, posibles lesiones de cara a la siguiente ronda.

Pronóstico SI Fútbol

Javier Aguirre se caracteriza por ser un estratega que prioriza el orden defensivo por encima del espéctaculo que el hincha promedio espera en una justa mundialista. No se vuelve loco. Busca la victoria desde el orden y la contundencia, y una vez que logra ponerse en ventaja, la cuida defendiéndose como muy pocas otras selecciones pueden hacerlo.

A lo largo de la historia, las grandes ofensivas rinden partidos memorables, pero son las defensas las que normalmente se quedan con los resultados. Esto pondría a México como favorito frente a la selección de Chequia, en el duelo correspondiente a la jornada tres por el Grupo A.

México 2-1 Chequia

¿A qué hora se juega el México vs Chequia?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Ciudad de México

: Ciudad de México Fecha : miércoles 24 de junio

: miércoles 24 de junio Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX. 02:00 ESP

FIFA World Cup 2026 - Previews | VCG/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el México vs Chequia (partido único)

México: 1

1 Empate : 0

: 0 Chequia: 0

Último partido entre ambos: 08/02/2000 - México 2-1 Chequia - Carlsberg Cup (torneo amistoso)

Últimos 5 partidos

México Chequia México 1-0 Corea del Sur 24/06/26 Chequia 1-1 Sudáfrica 18/06/26 México 2-0 Sudáfrica 11/06/26 Corea del Sur 2-1 Chequia 11/06/26 México 5-1 Serbia Chequia 3-1 Guatemala 04/06/26 México 1-0 Australia Chequia 2-1 Kosovo 31/05/26 México 2-0 Ghana 22/05/26 Chequia 2(3)-2(1) Dinamacara 31/03/26

¿Cómo ver el México vs Chequia por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV /S Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo. Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One México Canal 5, TUDN. Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico España DAZN España

Últimas noticias de México

La selección mexicana arrancó este Mundial 2026 con una contundente victoria 2-0 frente a Sudáfrica. El Tri manejó el partido y el único aspecto negativo fue la expulsión de César Montes, que no pudo jugar el duelo ante los surcoreanos.

En el duelo correspondiente a la fecha dos, México certificó su clasificación para los dieciseisavos de final tras vencer 1-0 a Corea del Sur, y ahora solo queda por determinar si será primero o segundo de grupo. Las mexicanos dependen de sí mismos y les vale una victoria o un empate, e incluso la derrota, para acabar en primera posición del grupo A.

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

"Fue difícil. Los conocemos muy bien. Nos presionaron mucho. No nos dieron ningún espacio, y nosotros tampoco. Al final, daba la sensación de que un solo error iba a marcar la diferencia en un sentido u otro. No fue un gran partido, y el rival no nos permitió hacer mucho", dijo Aguirre tras finalizar el encuentro.

Para este encuentro, el ténico mexicano recupera a Montes tras cumplir su partido de sanción.

Posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julian Quiñones.

Últimas noticias de Chequia

La República Checa debutó en este Mundial frente a la República de Corea, y ambas selecciones nos brindaron un buen partido. Los europeos se adelantaron en el minuto 55 con un gok de Ladislav Krejčí, de esta forma, los checos volvían a marcar en un Mundial 20 años después. Pero los tantos de Hwang Inbeom y Oh Hyeon-gyu le dieorn la vuelta al marcador y los tres puntos a los surcoreanos.

En el duelo correspondiente a la jornada número dos, Chequia sumó su primer punto en este Mundial tras empatar frente a Sudáfrica. La selección europea se adelantó en el marcador a los 6 minutos de partido por medio de Sadilek, pero en el minuto 80 Mokoena puso el 1-1 definitivo desde el punto de penalti.

""Lamentamos este resultado porque me parece que si vemos las ocasiones nosotros estuvimos más cerca de la victoria, pero tuvimos un error que nos costó el empate. En la segunda parte jugamos mejor pese a ello", comentó el seleccionador Miroslav Koubek.

Posible alineación de República Checa contra Sudáfrica (3-4-3): Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, David Jurásek; Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick.

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