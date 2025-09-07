México vs. Corea del Sur: fecha, horario y dónde ver el juego amistoso de la Selección Mexicana

La actividad de la selección mexicana en la Fecha FIFA de septiembre llega a su fin. Tras haberse medido a la selección de Japón este sábado, con la cual empató sin anotaciones en Oakland, el equipo dirigido por Javier Aguirre cierra su preparación con otro sinodal de alto calibre del futbol asiático: la siempre competitiva Corea del Sur.

Este segundo encuentro, que se disputará en el Nashville, Tenessee, servirá como la prueba final para el 'Vasco' Aguirre en esta convocatoria. Se espera que el seleccionador nacional utilice este partido a gran parte del "cuadro B" para observar a los jugadores que tuvieron poca o nula actividad en el duelo contra los nipones.

Enfrente estará el combinado de Corea del Sur, un equipo plagado de talento que milita en las mejores ligas de Europa. Los surcoreanos, que vienen de enfrentarse y ganar 0-2 a Estados Unidos en su primer partido de esta gira, buscarán imponer su característico estilo de juego, basado en la velocidad y la disciplina táctica, para medirse ante el Tricolor.

A continuación, te dejamos todos los detalles del partido para que no te pierdas la conclusión de la gira de la selección mexicana.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs. Corea del Sur?

El Tricolor y los Tigres de Asia se enfrentarán en territorio estadounidense para cerrar la Fecha FIFA. Aquí están todos los detalles:

Ciudad : Nashville, Tennessee (EE. UU.)

: Nashville, Tennessee (EE. UU.) Estadio : Snapdragon Stadium

: Snapdragon Stadium Fecha : martes 9 de septiembre de 2025

: martes 9 de septiembre de 2025 Horario: 21:00 horas (Este de Estados Unidos), 19:00 horas (Centro de México), 18:00 horas (Pacífico), 12:00 horas del miércoles (Corea del Sur).

¿Cómo se podrá ver el México vs. Corea del Sur en TV y streaming online?

La transmisión en México será por televisión abierta a través de Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca), además de la señal de paga de TUDN.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en vivo por TUDN y Univision. Para el streaming online, las opciones son la app y el sitio web de ViX en México, y la app/web de TUDN en territorio estadounidense.

Últimos 5 partidos de la Selección Mexicana:

Rival Resultado Competición Japón 0-0 E Amistoso Estados Unidos 1-2 V Copa Oro Honduras 1-0 V Copa Oro Arabia Saudita 2-0 V Copa Oro Costa Rica 0-0 E Copa Oro

Últimos 5 partidos de Corea del Sur:

Rival Resultado Competición Estados Unidos 0-2 V Amistoso Japón 0-1 D EAFF Hong Kong 0-2 V EAFF China 3-0 V EAFF Kuwait 4-0 V Eliminatoria Mundialista

Posibles alineaciones de México y Corea del Sur

Considerando que es el segundo partido en un lapso de tres días, es muy probable que ambos técnicos roten sus alineaciones para dar minutos a otros convocados y probar variantes.

México: Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, Chiquete Orozco, Juan Purata, Mateo Chávez; Erik Lira, Erick Sánchez, Orbelín Pineda; Diego Lainez, Hirving Lozano y Santiago Giménez.

Corea del Sur: Jo Hyeon-woo; Kim Tae-hwan, Kim Min-jae, Kwon Kyung-won, Kim Jin-su; Hwang In-beom, Lee Jae-sung; Lee Kang-in, Paik Seung-ho, Son Heung-min y Cho Gue-sung.

Los partidos contra Corea del Sur siempre son de alta exigencia para México por la intensidad y velocidad que imprime el rival. Si Aguirre rota al equipo, será una gran oportunidad para que jugadores como Santiago Giménez y Germán Berterame demuestren que pueden liderar el ataque. Se espera un partido muy parejo, de ida y vuelta, donde la contundencia en las áreas será el factor decisivo.

México 1-1 Corea del Sur