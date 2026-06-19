México vs Corea del Sur - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

La segunda fecha del Mundial 2026 ya está en desarrollo. En el caso del Grupo A, México y Corea del Sur se miden en el último turno del jueves tras haber ganado en sus presentaciones, con el objetivo de ganar y quedar punteros en soledad.



El que gane posiblemente asegurará la clasificación a la segunda ronda y podrá soñar con un cruce favorable en los 16avos de final.

En el partido inaugural del Mundial, los locales no tuvieron inconvenientes para superar a Sudáfrica. Fue un 2 a 0 contundente que dejó a todos felices en el Estadio Azteca.



Por el lado de los asiáticos, el partido comenzó cuesta arriba ya que la República Checa se adelantó en el marcador. Sin embargo, con la paciencia y el orden que los caracteriza Corea le dio la vuelta y se aseguró los tres puntos.

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