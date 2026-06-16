México vs Corea del Sur: previa, predicciones y alineaciones

Tras hacer su presentación contra Sudáfrica, la selección mexicana disputará su segundo enfrentamiento del Grupo A en el Mundial 2026 y será ante su similar de Corea del Sur desde Guadalajara. Ambas selecciones vencieron en la primera jornada a Sudáfrica y República Checa, respectivamente, y buscan una nueva victoria que les garantice el pase a la siguiente ronda.

De esa manera, los dejamos con la información más relevante sobre el compromiso entre estos combinados que buscarán llegar lo mejor posible al cierre de la fase de grupos.

Pronóstico SI Fútbol

Este duelo puede ser quizá el más complicado para la selección mexicana, los surcoreanos estarán muy bien aclimatados tras tener su base de entrenamiento en Verde Valle y saldrán al tú por tú contra los pupilos del 'Vasco'.

El clima no será un impedimente, pues ellos también cuentan con un clima similar, sin embargo, por su localía el combinado azteca debería quedarse con el triunfo por al menos un gol.

México 2-1 Corea del Sur

¿A qué hora se juega el México vs Corea del Sur?

Ciudad : Zapopan

: Zapopan Estadio : Guadalajara

: Guadalajara Fecha : jueves 18 de junio

: jueves 18 de junio Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX. 02:00 ESP

El Estadio Guadalajara será la sede del partido | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el México vs Corea del Sur (últimos cinco partidos)

México: 3

3 Empate : 1

: 1 Corea del Sur: 1

Último partido entre ambos: 09/09/25 - México 2-2 Corea del Sur - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

México Corea del Sur México 2-0 Sudáfrica 11/06/26 Corea del Sur 2-1 República Checa 11/06/26 México 5-1 Serbia Corea del Sur 1-0 El Salvador 03/06/26 México 1-0 Australia Corea del Sur 5-0 Trinidad y Tobago 31/05/26 México 2-0 Ghana 22/05/26 Austria 1-1 Corea del Sur 31/03/26 México 1-1 Bélgica 31/03/26 Corea del Sur 0-4 Costa de Marfil 28/03/26

¿Cómo ver el México vs Corea del Sur por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV /S Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo. Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One México Canal 5, TUDN. Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico España DAZN España

Últimas noticias de México

La selección mexicana arrancó este Mundial 2026 con una contundente victoria 2-0 frente a Sudáfrica. El Tri manejó el partido y el único aspecto negativo fue la expulsión de César Montes, que no podrá jugar el duelo ante los surcoreanos.

"Estoy feliz y emocionado por haber marcado mi primer gol en un Mundial, en un estadio tan espectacular y ante una afición increíble. Para mí es importante reconocer el mérito de mis compañeros por haber conseguido los tres primeros puntos. Hemos sentido el apoyo de la afición estos últimos días. Estamos unidos y hoy se ha notado de verdad", dijo Julián Quiñones, goleador de México.

Posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julian Quiñones.

Últimas noticias de Corea del Sur

La selección de Corea del Sur tuvo que remontar para llevarse los tres puntos antes la República Checa. Los goles de Hwang Inbeom y Oh Hyeon-gyu, le dieorn la vuelta al tanto de Ladislav Krejč.

"Era nuestro primer partido y un encuentro muy difícil. La victoria me hace feliz, pero lo más positivo es que los jugadores ganaron sin rendirse. Sabía que teníamos la capacidad para ganar, así que cuando el marcador estaba 1-1 les dije que siguieran jugando de la manera en que lo veníamos haciendo. Ahora viene otro partido importante contra México. Aprovecharemos la próxima semana para prepararnos de la mejor manera", dijo el seleccionador de Corea, Hong Myung-bo.

Posible alineación de Corea del Sur (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu.

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