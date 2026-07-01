México vs Ecuador - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

La sensacional campaña de México en el Mundial de 2026 se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha, al medirse a Ecuador en el Estadio Azteca en los 16avos de final.

El Tri fue el único equipo, aparte de los dos finalistas de 2022, en ganar sus tres partidos de la fase de grupos. México ha adoptado el estilo pragmático de Javier Aguirre y está disfrutando de una campaña mundialista de ensueño , donde una primera victoria en eliminación directa en 40 años parece una posibilidad muy real.

Pero vencer a Ecuador no será tarea fácil. El equipo de Sebastián Beccacece tuvo un comienzo discreto en sus dos primeros partidos, pero una dramática victoria contra Alemania le permitió avanzar a la siguiente ronda. La selección sudamericana cuenta con una calidad de élite y probablemente era uno de los terceros clasificados a los que ningún ganador de grupo quería enfrentarse. A pesar del ambiente hostil en el corazón de la Ciudad de México, Ecuador tiene la calidad para dar la sorpresa ante los anfitriones.

México parte como ligero favorito para avanzar a los octavos de final, pero en uno de los partidos más igualados de la ronda de 32, la victoria podría decidirse por un margen mínimo.

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