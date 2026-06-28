México vs Ecuador: previa, predicciones y alineaciones

La selección mexicana consiguió su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, luego de adueñarse del liderato del Grupo A de manera invicta con 9 de 9 puntos posibles y, además, sin recibir gol.

Por su cuenta, la selección de Ecuador avanzó como una de las mejores terceros lugares tras conseguir la proeza de derrotar a Alemania en la Jornada 3, por lo que ahora se toparán en la ronda de 32.

A continuación, los dejamos con la información más importante sobre el compromiso entre el equipo de Javier Aguirre y Sebastián Beccacece.

Pronóstico SI Fútbol

Sin duda alguna será el partido más complicado para México desde que arancó el certamen. a pesar de un comienzo pésimo que casi lo deja fuera de la competencia, la selección de Ecuador viene muy motivada e inspirada tras vencer a Alemania y conseguir su clasificación.

Sin embago, creemos que la selección mexicana se puede imponer por la mínima diferencia por su localía y los factores que influyen el jugar en la altura y contaminada Ciudad de México.

México 2-1 Ecuador

¿A qué hora se juega el México vs Ecuador?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Ciudad de México

: Ciudad de México Fecha : martes 30 de junio

: martes 30 de junio Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX. 02:00 ESP

El Estadio Ciudad de México será la sede | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el México vs Ecuador (últimos cinco partidos)

México: 1

1 Empate : 3

: 3 Ecuador: 1

Último partido entre ambos: 14/10/25 - México 1-1 Ecuador - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

México Ecuador México 3-0 Chequia 24/06/26 Ecuador 2-1 Alemania 25/06/26 México 1-0 Corea del Sur 18/06/26 Ecuador 0-0 Curazao 20/06/26 México 2-0 Sudáfrica 11/06/26 Costa de Marfil 1-0 Ecuador 14/06/26 México 5-1 Serbia 04/06/26 Ecuador 3-0 Guatemala 07/06/26 México 1-0 Australia 30/05/26 Ecuador 2-1 Arabia Saudita 31/05/26

¿Cómo ver el México vs Ecuador por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo. Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One México Canal 5, TUDN. Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+

Últimas noticias de México

México regresa al 100% para los 16avos de final | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Después de que el cuerpo técnico le diera descanso a algunos de sus jugadores titulares en la Jornada 3 frente a la República Checa, para el duelo de dieciseisavos de final ante Ecuador se esperan los regreso an once inicial de elementos como Israel Reyes, Johan Vásquez, Erik Lira y Raúl Jiménez.

Sin embargo, aún hay algunas dudas puntuales como las de César Montes o Edson Álvarez, Brian Gutiérrez o Gilberto Mora, que el cuerpo técnico todavía no sabe con quien iniciar.

Alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Últimas noticias de Ecuador

La selección sudamericana estuvo al borde de la eliminación, pero en su último compromiso de fase de grupos consumaron una de las gestas más importantes en la historia del país. Eso fue suficiente para seguir con vida y cruzarse contra uno de los coanfitriones, México, que será local y que contará con el apoyo de toda su afición y en el mítico Estadio Ciudad de México.

Con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata fue como se derrotaron a los teutones pese al descuento de Leroy Sané. El triunfo fue suficiente para que consiguieran las tres unidades y se pusieran como uno de los mejores terceros lugares.

Alineación de Ecuador (4-4-2): Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia.