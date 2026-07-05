México vs Inglaterra: el inesperado cambio de última hora que altera los octavos de final por el Mundial 2026

La selección mexicana de fútbol se enfrentará al equipo de Inglaterra en el duelo correspondiente a los octavos de final por el Mundial 2026. Quien resulte ganador de este duelo, se enfrentará a la selección de Noruega en los cuartos de final, conjunto que llegará con el ánimo por las nubes por haber dejado en el camino a Brasil.

El inesperado cambio de última hora que altera los octavos de final por el Mundial 2026

El encuentro estaba programado para que arrancara a las 18:00 hrs, tiempo de México. Sin embargo, las condiciones climatológicas alteraron los planes de esta noche. Una fuerte lluvia golpeó a la Ciudad de México desde temprano, y la amenaza de que la tormenta eléctrica continuara provocó que el encuentro por los octavos de final del Mundial 2026 cambiara su hora de arranque.

⚠️ Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México e Inglaterra se retrasa.



18:05 Inicio de calentamiento



19:00 Inicio de partido



¡Seguimos juntos, Incondicionales! 💚🤍❤️ pic.twitter.com/EalnGI0MM1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

¿Qué es el protocolo de tormenta de la FIFA?

El protocolo de la FIFA indica que en caso de que se registre una tormenta eléctrica, el partido se tiene que suspender de manera inmediata y se debe realizar una pausa de 30 minutos desde la última descarga eléctrica registrada.

Para que el duelo se reinicie, o en este caso, inicie, es necesario que transcurran 30 minutos después de que se registre el último rayo en un radio de 16 kilómetros. En caso de que se registre nueva actividad, el reloj se reinicia y la cuenta inicia desde cero.

En este escenario, los jugadores y los cuerpos técnicos deben permanecer en los vestidores y los aficionados tienen que ser evacuados a zonas seguras. Es por eso que el duelo entre la selección mexicana de fútbol y la escuadra de Inglaterra, programado para arrancar a las 18:00 hrs, iniciará a las 19:00 hrs, pensando siempre en la seguridad, no solo de los futbolistas, sino también de los aficionados y demás personal del estadio.

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