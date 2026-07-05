México vs Inglaterra: la abismal diferencia entre el valor de sus plantillas

Este domingo en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca, la selección mexicana tiene una cita con la historia esperando volver a unos cuartos de final tras no hacerlo desde el Mundial 1986, donde justamente fue anfitriona, pero cayó en la tanda de penales en manos de Alemania, en el Estadio Universitario de Nuevo León, después de haber igualado sin anotaciones en el tiempo reglamentario.

¡Una defensa impasable! 🔥💪



Nuestra zaga y arqueros han ayudado a mantener nuestro arco invicto en la Copa del Mundo durante los primeros 4 partidos 👏🇲🇽 ¡Vamos por más!#SomosMéxico pic.twitter.com/Vup32qwgWy — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 2, 2026

Para poder soñar con los cuartos de final, El Tricolor tiene que superar a Inglaterra, una escuadra que también está urgida de éxitos, ya que la única vez que pudo ser campeona del mundo fue en el lejano Mundial 1966, un evento que, precisamente, se celebró en su país, ganando la final a The Manschaft por marcador de 4-2 en el Estadio Wembley, con triplete de Geoff Hurst, el primero en lograr dicha marca en la historia de la justa internacional.



La afición tiene mucha fe en que México puede vencer a Los Tres Leones, gracias a que no han recibido ni un solo tanto en cuatro encuentros, gracias a la buena labor del arquero Raúl ‘Tala’ Rangel y los defensores César Montes, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez. Al mismo tiempo, el colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones se encuentra encendido con tres anotaciones en cuatro duelos, mismo caso que Roberto ‘Piojo’ Alvarado, que ha contribuido con tres asistencias en los cuatro duelos del Mundial.

Jude Bellingham es el jugador más valioso de la plantilla inglesa | Eddie Keogh - The FA/GettyImages



Sin embargo, de entrada, El Equipo de la Rosa parte como gran favorita simplemente por la abismal diferencia de valor que tiene su plantilla en comparación con la local. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, los ingleses son la segunda selección más cara del campeonato con 1.360 millones de euros, quedando sólo por debajo de Francia, pero superando a España, Portugal, Alemania, Brasil, Argentina y Países Bajos.



En contraparte, de las 48 naciones presentes en el certamen, el equipo de Javier Aguirre se encuentra en el sitio 27 con 191.85 mde, quedando por debajo de Estados Unidos, Ecuador, Uruguay, Suiza, Colombia, Japón, Argelia, Austria y Canadá, apareciendo por encima de Chequia, Escocia, Paraguay, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, República del Congo, Corea del Sur y Egipto.

Santi Giménez ha jugado pocos minutos, pero es el mejor cotizado de la nómina azteca | Luke Hales/GettyImages

Hablando de futbolistas, Jude Bellingham es el más valioso de las dos selecciones al estar tasado en 130 mde, siendo el noveno más caro de todo el Mundial. Le sigue en el onceavo sitio Declan Rice (120 mde), en doceavo está Bukayo Saka (110 mde), en el peldaño 25 está colocado Morgan Rogers (90 mde) y en el escalón 40 vemos a Elliot Anderson (75 mde). El Top 10 de Inglaterra lo cierran Marc Guéhi (70 mde), Nico O’ Reilly (70 mde), Kobbie Mainoo (70 mde), Eberechi Eze (65 mde) y Anthony Gordon (65 mde).



Increíblemente, ningún jugador de México está entre los 250 más caros de la Copa del Mundo. El mejor tasado es Santiago Giménez con 18,00 mde, escoltado por Edson Álvarez (15,00 mde), Armando ‘Hormiga’ González (15,00 mde), Julián Quiñones (14,00 mde) y Johan Vásquez (12,00 mde). El Top 10 lo conforman Erik Lira (12,00 mde), Obed Vargas (10,00 mde), Gilberto Mora (10,00 mde), Alexis Vega (8,00 mde) y Brian Gutiérrez (8,00 mde).