México vs Inglaterra - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Un esperado duelo de octavos de final del Mundial se disputará en el glorioso anfiteatro que es el Estadio Azteca, donde México, coanfitrión, se enfrentará a Inglaterra.

Una nación futbolística ya de por sí apasionada se ha visto completamente revitalizada por la campaña de El Tri en casa, y el equipo de Javier Aguirre ha estado perfecto hasta el momento.

Tras liderar un Grupo A relativamente fácil sin encajar ningún gol, México superó su desafío más difícil hasta el momento en los octavos de final. Ecuador venía con una racha positiva tras derrotar a Alemania y alcanzar la fase eliminatoria, pero fue completamente superado por el fluido juego de transición de México y perdió 2-0.

Por un momento parecía que El Tri recibiría a la República Democrática del Congo en el Estadio Azteca el domingo por la noche, pero Inglaterra, gracias a un contundente doblete de Harry Kane , encontró la manera de superar a los Leopardos y protagonizar un partido que tiene el potencial de quedar grabado en la historia de la Copa del Mundo .

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