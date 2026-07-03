México vs Inglaterra: previa, predicciones y alineaciones

México e Inglaterra protagonizarán uno de los duelos más esperados de los 8vos de final de la Copa del Mundo 2026 cuando se midan este domingo 5 de julio en el mítico Estadio Azteca.

Con el empuje de su público y con una ilusión enorme, el dueño de casa buscará romper la maldición que lo persigue en esta instancia. Precisamente la última vez que logró avanzar a los cuartos de final de un Mundial fue en 1986, cuando también era local. Desde entonces, se despidió en 8vos en siete ediciones consecutivas entre Estados Unidos 1994 y Rusia 2018. En Qatar 2022, no logró avanzar la fase de grupos.

Inglaterra, por su parte, llega luego de un trabajoso triunfo sobre RD Congo. El conjunto africano se puso adelante en el marcador e incluso pudo aumentar la ventaja, pero desaprovechó sus ocasiones y Harry Kane no lo perdonó. La figura inglesa apareció con dos intervenciones y le dio al equipo de Tuchel el alivio que necesitaba.

A continuación, toda la información para vivir este gran encuentro.

Pronóstico SI Fútbol

Estamos en presencia de un encuentro sumamente parejo. En otro contexto, Inglaterra hubiera sido ampliamente favorita, pero jugando en el Azteca, con lo que implica la altura y el público favoreciendo al local, la historia cambia por completo.

Se espera que México salga a jugar de forma agresiva y no sería extraño que se adelante en el marcador. Inglaterra podría tener que correr desde atrás, tal como lo hizo ante Congo, con el agregado de que esta vez la altura podría impactar en el físico de sus jugadores poco acostumbrados. Aún así, los europeos deberían poder remontar y acceder a los 4tos de final.

Pronóstico: México 1-2 Inglaterra

¿A qué hora se juega el México vs Inglaterra?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Estado Azteca

: Estado Azteca Fecha : domingo 5 de julio

: domingo 5 de julio Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX. 02:00 ESP (lunes 6)

Historial de enfrentamientos directos entre México e Inglaterra

Partidos jugados: 9

9 México: 2

2 Empate : 1

: 1 Inglaterra: 6

Último partido entre ambos: 24/05/2010 - Inglaterra 3-1 México - Amistoso Internacional

England v Mexico - International Friendly | Shaun Botterill/GettyImages

Últimos 5 partidos

México Inglaterra México 2-0 Ecuador 30/06/26 Inglaterra 2-1 RD Congo 01/07/26 México 3-0 Chequia 24/06/26 Inglaterra 2-0 Panamá 27/6/26 México 1-0 Corea del Sur 18/06/26 Inglaterra 0-0 Ghana 23/6/26 México 2-0 Sudáfrica 11/06/26 Inglaterra 4-2 Croacia 17/6/26 México 5-1 Serbia 04/06/26 Inglaterra 3-0 Costa Rica 10/6/26

¿Cómo ver el México vs Inglaterra por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de México

El entusiasmo y la ilusión no podrían ser más grandes en México. El equipo se siente verdaderamente preparado para dar el golpe y finalmente quedar entre los mejores 8 del mundo después de 40 años. Ya quebró otra racha adversa: con su triunfo por 2 a 0 ante Ecuador, venció por primera vez en su historia a un seleccionado de Conmebol en duelos de eliminación directa en Mundiales.

Javier Aguirre cuenta con todo el plantel disponible. Se espera que Julián Quiñonez y Raúl Jiménez vuelvan a ser las referencias de ataque y no se prevén modificaciones con respecto al equipo que ganó en 16vos.

FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECU | YURI CORTEZ/GettyImages

Posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Últimas noticias de Inglaterra

"No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días", aseguró Thomas Tuchel en referencia a uno de los grandes obstáculos que deberá afrontar Inglaterra en el duelo de 8vos de final. Los 2.240 metros sobre el nivel del mar del Azteca es una preocupación para el plantel inglés, que pese a ello se muestra confiado de avanzar a la siguiente instancia.

"Es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar: jugar contra México en el Azteca", agregó el DT. Inglaterra vuelve a jugar 40 años después en el mítico estadio. La última vez que lo hizo, Maradona escribió dos de los goles más legendarios de la historia del fútbol.

England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Sebastian Frej/GettyImages

Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Harry Kane.

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