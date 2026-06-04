México vs Serbia: previa, predicciones y alineaciones
La selección mexicana disputará su último compromiso amistoso previo al Mundial 2026 y será ante Serbia desde 'La Bombonera' en Toluca. El combinado azteca llega con siete partidos invicto de manera consecutiva y tras vencer 1-0 a Australia el fin de semana pasado.
A continuación, les compartimos la información más importante sobre el compromiso entre estos combinados que buscarán llegar lo mejor posible a su participación en la justa mundialista.
Pronóstico SI Fútbol
El último compromiso del tricolor antes de la Copa del Mundo será ante un rival europeo tratando de emular al rival de República Checa que se enfrentará en la tercera jornada de la fase de grupos.
El cuadro azteca tendrá la ventaja de la localía y la altura del Estado de México, además, el cuadro serbio viene de ser goleado 3-0 ante Cabo Verde, por lo que los pupilos de Javier Aguirre deberían ganar sin muchos inconvenientes.
México 2-0 Serbia
¿A qué hora se juega el México vs Serbia?
- Ciudad: Estado de México
- Estadio: Nemesio Diez
- Fecha: jueves 4 de junio
- Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX
Historial de enfrentamientos directos entre el México vs Serbia (últimos cinco partidos)
- México: 2
- Empate: 1
- Australia: 2
- Último partido entre ambos: 11/11/11 - México 2-0 Serbia - Amistoso Internacional
Últimos 5 partidos
México
Serbia
México 1-0 Australia
Cabo Verde 3-0 Serbia 31/05/26
México 2-0 Ghana 22/05/26
Serbia 2-1 Arabia Saudita 31/03/26
México 1-1 Bélgica 31/03/26
España 3-0 Serbia 27/03/26
México 0–0 Portugal 28/03/26
Serbia 2-1 Letonia 16/11/25
México 4-0 Islandia 25/02/26
Inglaterra 2-0 Serbia 13/11/25
¿Cómo ver el México vs Serbia por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming TV
Estados Unidos
fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
México
Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX
Últimas noticias de México
La selección nacional de México dio a conocer la lista oficial de los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo 2026, una edición histórica para el futbol mexicano.
El director técnico Javier Aguirre definió la convocatoria final para la justa futbolística, la cual tendrá un significado especial para México, al convertirse en la primera nación en albergar tres Copas del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.
Posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora, Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Alexis Vega.
Últimas noticias de Serbia
Cabo Verde dio un golpe de autoridad en el encuentro de preparación disputado este domingo en la mítica cancha del Estádio do Restelo en Lisboa, Portugal, al golear 3-0 a su similar de Serbia, que enfrentará a México en su último juego amistoso.
La selección europea comandada por Veljko Paunović hizo el viaje a México desde el pasado lunes para el juego de este jueves 4 de junio en el Nemesio Diez.
Posible alineación de Serbia (4-2-3-1): Filip Stankovic; Kosta Nedeljkovic, Strahinja Erakovic, Andrija Maksimovic, Adem Avdic; Njegos Petrovic, Aleksandar Stankovic: Mihailo Ivanovic, Vasilije Kostov, Veljko Birmancevic; Nikola Stulic.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.