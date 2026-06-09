México vs Sudáfrica: previa, predicciones y alineaciones

Por fin dará inicio el magno evento futbolístico de la FIFA que reúne a las mejores selecciones del mundo para competir por el sagrado reconocimiento de ser el mejor equipo del planeta, un palmarés que sólo algunos han podido presumir, tal como Brasil, Italia, Alemania, Argentina, Francia, España, Inglaterra y Uruguay, mientras otros como Países Bajos, República Checa, Hungría, Suecia y Croacia se han quedado cerca.



El Mundial se ha celebrado en diferentes países a lo largo de su historia y por tercera vez, México será anfitrión de la competencia, con el Estadio Banorte Azteca siendo el primero en tener el honor de abrir sus puertas para tres certámenes, recinto sagrado que vio al brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ y al argentino Diego Armando Maradona levantar la Copa del Mundo.



Junto a la nación azteca, Estados Unidos recibe por segunda vez el Mundial, siendo en 1994 la ocasión anterior. Y para cerrar el tridente está Canadá, el último anfitrión para esta fiesta internacional. Los tres países al ser los organizadores no tuvieron que pasar por las Eliminatorias de la CONCACAF y tuvieron su pase directo al torneo.



Ahora bien, el choque inaugural será entre México y Sudáfrica este 11 de junio, equipos que ya abrieron en el pasado un Mundial. Fue el 11 de junio del 2010 en el Estadio Soccer City de Johannesburgo cuando ambos se enfrentaron en el Grupo A, una contienda que culminó con empate 1-1, tras los tantos de Siphiwe Tshabalala al minuto 55 y del capitán Rafael Márquez al 79’.



Los pupilos de Javier Aguirre y los dirigidos por el belga Hugo Broos comparten el Grupo A con Corea del Sur y República Checa.

Pronóstico SI

Es cierto que México ha despertado muchas dudas con su rendimiento, sobre todo cuando enfrenta a selecciones fuertes, sin embargo, su preparación de más de un mes y el territorio local pueden ser un factor que influya mucho, tomando en cuenta también que Sudáfrica no había estado en un Mundial desde el 2010. Tal vez el equipo de Javier Aguirre no sea letal frente al arco, pero gracias a su mayor experiencia y a que la altitud le jugará en contra a los sudafricanos, todo va orientado para un triunfo del Tricolor, ya sea por dos o tres tantos.



México 2-0 Sudáfrica

¿A qué hora se juega el México vs Sudáfrica?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Banorte (Azteca)

Fecha: jueves, 11 de junio

Hora: 12 h (EEUU ET), 13 h (México), 21 h (España)

Historial de enfrentamientos

Resultado Competencia Sudáfrica 1-1 México Fase de Grupos, Mundial 2010 Sudáfrica 2-1 México Fase de Grupos, Copa Oro 2005

Últimos 5 partidos

México Sudáfrica México 5-1 Serbia 4/6/26 Sudáfrica 1-1 Jamaica 6/6/26 México 1-0 Australia 30/5/26 Sudáfrica 0-0 Nicaragua 29/5/26 México 2-0 Ghana 22/5/26 Sudáfrica 1-2 Panamá 31/3/26 México 1-1 Bélgica 31/3/26 Sudáfrica 1-1 Panamá 27/3/26 México 0-0 Portugal 28/3/26 Sudáfrica 1-2 Camerún 4/1/26

¿Cómo ver el México vs Sudáfrica por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, Tubi, FOX One, Futbol de Primera Radio México Canal 5, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX España DAZN España, TVE

Últimas noticias de México

El equipo de Javier Aguirre ha disputado un total de ocho partidos amistosos en 2026, en los que suma seis victorias y dos empates, con 15 goles a favor y solo dos encajados.

El último ensayo fue su enfrentamiento contra Serbia, donde golearon a los europeos. dejando beunas sensaciones de cara al debut en el torneo. Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Luis Chávez fueron los goleadores del prtido, más dos goles que anotaron los serbios en su propia portería.

La buena noticia es que no hubo que lamentar ninguna lesión y por lo tanto los 26 jugadores están disponibles para el duelo frente a Sudáfrica. "Nadie es más que nadie. Estamos con 26 jugadores que pueden jugar en cualquier momento. Vimos un equipo mexicano que no se vino abajo", dijo Aguirre en la rueda de prensa posterior al partido.

Mexico v Belgium - International Friendly | Geoff Stellfox/GettyImages

La posible alineación de México (4-1-4-1): Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez; Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado.

Últimas noticias de Sudáfrica

Pese a que la mayoría de los ‘Bafana Bafana’ juegan en su liga local, hay elementos que militan en el extranjero, tal como Tylon Smith (Queens Park Rangers), Samukele Kabini (Molde FK), Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest), Sphephelo Sithole (Tondela), Lyle Foster (Burnley), Mohau Nkota (Al-Ettifaq), Elias Mokwana (Al-Hazem) y Shadre Campbell (Brujas).

El equipo sudafricano, que tiene su sede en Pachuca, viene de empatar en su último encuentro de preparación ante Jamaica (1-1).

Al seleccionador Hugo Broos, le preguntaron por su rival en el partido inaugural: "No tengo un nombre en particular que me preocupe de México porque son muchos sus jugadores de calidad. Es un equipo muy completo e impetuoso en toda la cancha, algo que buscaremos equilibrar".

South Africa v Panama -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

La posible alineación de Sudáfrica (4-2-3-1): Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbozaki, Ime Okon, Khuliso Mudau; Jayden Adams, Relebohile Mofokeng, Teboho Mokoena; Tshepang Moremi, Bongokuhle Hongwane, Lyle Foster.

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