¿México ya aseguró el primer lugar del Grupo A? Lo que dice el reglamento del Mundial 2026

Después de los primeros dos enfrentamientos de la selección mexicana en la Fase de Grupos frente a Sudáfrica, donde consiguieron el triunfo de 2-0 en el Estadio Ciudad de México y la victoria de 1-0 ante República de Corea desde el Estadio Guadalajara en la Copa del Mundo 2026 se ubican en el puesto número uno del Grupo A.

Con este resultado, el combinado azteca asegura el liderato, aun y cuando tienen pendiente todavía el último encuentro, cuando se midan a la República Checa en el cierre del Grupo A. Es altamente probable que Javier Aguirre decida realizar algunos cambios en este partido, entre los cuales podría destacar la participación de Guillermo Ochoa, en esta que es su sexta copa del mundo.

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¿Por qué México aseguró el liderato de su grupo?

En otros mundiales, la selección mexicana de fútbol no tendría garantizado todavía el liderato de su grupo, ya que, en la última jornada, la diferencia de goles podría cambiarlo todo. Ahora, no obstante, se evaluará la diferencia de goles obtenida exclusivamente en esos partidos entre las selecciones involucradas en caso de que haya empate. Si aún no hay una definición, se tomará en cuenta la cantidad de goles convertidos en esos mismos encuentros.

El segundo nivel de desempate contempla el rendimiento acumulado en todos los partidos de la zona. Ahí entran en juego la diferencia de goles general y, posteriormente, la cantidad total de tantos convertidos. La intención de la FIFA es que el resultado de los enfrentamientos directos tenga un peso mayor en la clasificación final.

El Fair Play también puede decidir

Si la igualdad continúa después de aplicar los criterios deportivos, se analizará la conducta disciplinaria de cada combinado durante la fase de grupos. Sin embargo, en el caso puntual de la selección mexicana de fútbol, la escuadra tricolor ha aseguró el liderato gracias al primer criterio, ya que el único que podría empatarlo con seis unidades es Corea del Sur, y hoy los venció en el duelo directo.

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