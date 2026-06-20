Miguel Almirón de Paraguay estrena la ley Vinicius-Prestianni

El Mundial 2026 es histórico por distintos motivos. Modificaciones en el juego, como las pausas de rehidratación o el límite de tiempo para los saques de banda, son tan solo dos de los cambios que se han implementado en esta edición.

En el partido correspondiente a la jornada dos por el Grupo D en la copa del mundo, la selección de Paraguay se enfrentó al conjunto de Turquía. Ambas selecciones perdieron sus respectivos compromisos de la fecha uno, por lo que llegaron a este duelo con la obligación de sumar para llegar con más calma a la última jornada.

Paraguay lo comenzó ganando apenas al minuto dos de la primera mitad, con gol de Matías Galarza. Y citamos este cotejo porque tomó tintes históricos, debido a la implementación de una de esas nuevas reglas que aprobó la FIFA previo al comienzo de la justa mundialista.

Se trata de la expulsión al futbolista Miguel Almirón al minuto 48, luego de que le dijera algo a uno de sus rivales cubriéndose la boca con la mano. Algo muy común en el gremio futbolero desde hace años, pero que, luego del conflicto entre Vinícius Jr., y el argentino Gianluca Prestianni se convirtió en una nueva regla. La famosa: ''Ley Vinicius-Prestianni'', la cual se castiga con tarjeta roja.

Se aplica la Ley Prestianni.



El paraguayo Miguel Almirón se va expulsado por decirle algo al rival tapándose la boca. La acción fue revisada en el VAR y le sacaron la roja, en una de las reglas que se estrenan en el Mundial.



El antecedente es el supuesto insulto racial del… pic.twitter.com/0K3OQPc46y — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) June 20, 2026

Esta es la primera vez en la historia en la que un futbolista es expulsado por este motivo. La regla ha generado múltiples debates entre aficionados, periodistas y demás gente de fútbol. Hay quienes lo ven como una justa medida, ya que vela por la pureza del deporte y el respeto a los valores que busca promover el fútbol.

Sin embargo, también hay quienes piensan que es una medida un tanto excesiva. Que atenta contra la esencia del juego, el cual implica ciertas acciones que no son necesariamente un ejemplo, pero que le mete color para el espectador.

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