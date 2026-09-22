Mikel Arteta y el Arsenal, en vías de renovar el contrato del técnico

Mikel Arteta se mantendrá al frente del Arsenal. El entrenador ibérico alcanzó un acuerdo para renovar su contrato con el conjunto londinense mediante un vínculo a largo plazo, después de varios meses de charlas. La operación todavía requiere completar los últimos pasos formales antes de plasmar firmas.

La duración exacta del nuevo contrto todavía no se ha revelado, aunque la decisión del Arsenal deja clara su intención de mantener la estabilidad del proyecto. El actual vínculo de Arteta terminaba al cierre de la presente temporada, por lo que su continuidad se había convertido en una prioridad institucional.

🚨❤️🤍 Mikel Arteta has agreed to sign new long term deal at Arsenal, formal steps to follow.



The agreement includes a pay rise and Mikel Arteta will remain key figure also to coordinate transfers & more.



Deal verbally agreed — follows @SamiMokbel_BBC. pic.twitter.com/Cp59KGf9aV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2026

La renovación llega después de una temporada de oro para los de Londres. Bajo la conducción del técnico español, el Arsenal conquistó la Premier League 2025-26, terminando con una sequía de 22 años para volver a proclamarse campeón de Inglaterra después de haber finalizado segundo durante tres campañas al hilo.

El crcimiento del equipo también quedó reflejado en Europa. Arsenal alcanzó la final de la Champions League por segunda ocasión en su historia y por primera vez desde 2006. Para su mala fortuna, no fueron capaz de impedir el bicampeonato del PSG.

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

La meta del club no pasa únicamente por garantizar la permanencia del entrenador en el banco. Arteta continuará teniendo una participación importante en la construcción de la plantilla, especialmente en la identificación y elección de posibles fichajes que puedan sumarse para crecer en todas las zonas del campo.

Su influencia también permanecerá en la definición de las salidas. El club dará total poder para que Mikel defina qué piezas ya no están a la altura de lo que él exige dentro de la cancha.

Arteta dirige al Arsenal desde diciembre de 2019 y ha encabezado una transformación progresiva que terminó devolviendo al club a la cima de Inglaterra. Ahora, con el acuerdo verbal alcanzado para extender su estancia, ambas partes preparan los trámites finales de una renovación destinada a prolongar el proyecto deportivo.