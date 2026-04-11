Milán vs Udinese: previa, predicciones y alineaciones

Las ambiciones del Milán de pelear el scudetto hasta el final parecen haber zucumbido días atrás en el Diego Armando Maradona. La caída por 1-0 en su visita al Nápoli dejó al equipo de Massimiliano Allegri a 9 puntos del Inter con 21 en juego y en la tercera posición. Demasiado lejos como para pensar en una remontada, aunque con sus chances intactas de clasificar a la próxima Champions.

Este sábado 11 de abril recibirá en casa al Udinese con el objetivo de levantar cabeza y consolidarse entre los primeros cuatro que conseguirán esa tan deseada plaza al máximo torneo continental.

La visita, por su parte, llega en el 11° lugar, lejos de los puestos de descenso pero también a 14 puntos del sexto lugar que hoy ocupa la Roma, el último en otorgar un cupo en la Conference League.

A continuación, toda la información para disfrutar de este gran encuentro.

Pronóstico SI Fútbol

El Milán está obligado a asumir el protagonismo, pero no ha demostrado ser un equipo demasiado confiable a lo largo de la temporada. Tiene más jerarquía, juega en casa y necesita los puntos para sostener su objetivo de consolidarse en zona de Champions, por lo que se espera verlo dominar la posesión y generar volumen ofensivo, aunque eso no garantice resultados.

Udinese llega sin demasiada presión y eso puede jugar a su favor. Es un equipo que sabe esperar, cerrarse y salir rápido de contra, aprovechando los espacios que deje el rival. Ha convertido ante equipos superiores y si logra golpear en el momento justo puede complicar a un Milán que no atraviesa su mejor versión. Todo apunta a un duelo más parejo de lo que indica la tabla, con chances para ambos.

Pronóstico: Milán 1-1 Udinese

¿A qué hora se juega el Milán vs Udinese?

Ciudad: Milán, Italia

Milán, Italia Estadio: San Siro

San Siro Fecha: sábado 11 de abril de 2026

sábado 11 de abril de 2026 Hora: 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP Árbitro: Matteo Marchetti

Historial de enfrentamientos directos entre el Milán y el Udinese (últimos 5 partidos)

Milán : 4

: 4 Empates : 0

: 0 Udinese: 1

Último encuentro entre ambos: Udinese 0-3 Milán (20/09/25 - Serie A, Jornada 4)

Udinese Calcio v AC Milan - Serie A | Claudio Villa/GettyImages

Últimos 5 partidos

Milán Udinese Nápoli 1-0 Milán 06/04/26 Udinese 0-0 Como 06/04/26 Milán 3-2 Torino 21/03/26 Genoa 0-2 Udinese 20/03/26 Lazio 1-0 Milán 15/06/26 Udinese 0-1 Juventus 14/03/26 Milán 1-0 Inter de Milán 08/03/26 Atalanta 2-2 Udinese 07/03/26 Cremonese 0-2 Milán 01/03/26 Udinese 3-0 Fiorentina 02/03/26

¿Cómo ver el Milán vs Udinese por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico España DAZN Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, Vamos 2

Últimas noticias del Milán

Massimiliano Allegri fue autocrítico tras la última derrota y dejó en claro cuál es su principal preocupación: “Tenemos que terminar mejor las jugadas, tardamos demasiado en decidir y eso facilita el trabajo del rival”. Al mismo tiempo, el DT aseguró que el equipo ya no pelea por el título y que su único objetivo es clasificar a la Champions.

En cuanto al posible once titular, Allegri podrá contar con toda su plantilla. Matteo Gabbia ya se recuperó y podría meterse en la defensa, mientras que en ataque hay varias opciones y una competencia abierta. Christian Pulisic, Rafael Leao, Christopher Nkunku, Niclas Fullkrug y Santiago Gimenez pelean por un lugar en un frente ofensivo con múltiples variantes. Mike Maignan se prepara para alcanzar los 300 partidos en las cinco grandes ligas europeas.

AC Milan Training Session | Giuseppe Cottini/GettyImages

Posible alineación del Milán (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Últimas noticias del Udinese

Tras el empate sin goles ante el Como, Kosta Runjaić destacó el orden y la disciplina de su equipo. El entrenador valoró especialmente haberle jugado de igual a igual un rival que venía en gran forma y el hecho de haber dejado su valla invicta por segunda ocasión consecutiva.

Para este compromiso, el equipo recupera a Keinan Davis tras suspensión, una pieza clave en ataque con 10 goles en lo que va de la temporada y quien muy posiblemente conforme la delantera junto a Nicolò Zaniolo. Entre las bajas se encuentran Jordan Zemura y Alessandro Zanoli, este último descartado para el resto del curso por una lesión de ligamentos. Adam Buksa tampoco estará disponible.

Atalanta BC v Udinese Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Posible alineación del Milán (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

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