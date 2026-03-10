Chivas consiguió un triunfo de enorme valor en el clásico tapatío al imponerse en el campo del Atlas, un resultado que significó mucho más que tres puntos dentro del campeonato. El equipo rojiblanco mostró carácter en un partido complejo, resuelto finalmente desde el punto penal por Ángel Sepúlveda.

El encuentro presentó un escenario difícil para el conjunto dirigido por Gabriel Milito. Atlas planteó un partido cerrado, con una estructura defensiva compacta que obligó a Chivas a trabajar con paciencia para encontrar espacios. Ante este panorama, el técnico destacó la inteligencia táctica de su equipo.

“Los chicos tuvieron una paciencia y una movilidad extraordinaria en el primer tiempo, cambiando de posiciones para intentar desorganizar su estructura defensiva”, explicó Milito al analizar el funcionamiento ofensivo de su equipo durante buena parte del encuentro.

El entrenador argentino consideró que la movilidad de sus futbolistas fue clave para romper el bloque defensivo del rival. A través de constantes intercambios de posición y circulación del balón, Chivas logró generar los espacios necesarios para inclinar progresivamente el partido a su favor.

Más allá de lo táctico, el estratega también subrayó la importancia emocional del resultado. Ganar un clásico siempre tiene un valor especial dentro del futbol mexicano, y hacerlo después de iniciar el partido en desventaja incrementa aún más el impacto positivo dentro del vestidor.

“Al triunfo le damos muchísimo valor por tratarse de un clásico. Empezar perdiendo y remontarlo fortalece sin duda el ánimo y la confianza de los jugadores”, señaló Milito al referirse al significado anímico que tiene el resultado para su plantilla.

El momento decisivo del encuentro llegó a través de un penalti que terminó siendo ejecutado por Ángel Sepúlveda. La decisión generó cierta sorpresa, ya que previamente Armando “Hormiga” González había fallado un disparo desde los once pasos durante el mismo partido.

Milito explicó que la elección del ejecutante se resolvió dentro del propio campo, en un diálogo entre los jugadores involucrados en la jugada.

“Me hubiese gustado darle la confianza a Hormiga para volver a patear porque ejecuta muy bien los penales, pero hubo un diálogo entre él y Sepu. Sepu también es especialista y hay momentos en los que la decisión pertenece a los jugadores”, explicó el entrenador.

El técnico rojiblanco agregó que el cuerpo técnico mantiene confianza en los futbolistas encargados de ejecutar este tipo de acciones, aunque también entiende que dentro del campo los jugadores pueden tomar decisiones según las sensaciones del momento.

La victoria en el clásico tapatío representa un impulso importante para Chivas dentro del torneo. Más allá de los puntos obtenidos, el triunfo fortalece la confianza del grupo y confirma la capacidad del equipo para responder en escenarios de alta presión.