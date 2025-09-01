Milito no se plantea dejar a Chivas por su voluntad propia

Chivas se mantiene en el camino de la incertidumbre. El cuadro del rebaño ha caído en contra de Cruz Azul lo que le manda al penúltimo sitio de la Liga MX. Es evidente la crisis del Guadalajara, misma que es aceptada de forma directa por su técnico, Gabriel Milito.

Si jugamos seis partidos y perdimos cuatro, que van a decir de (Gabriel) Milito que acaba de llegar a la liga de México y es un burro, o que es un mal entrenador, lo acepto, no lo creo, confío en mí. Lo digo en crisis, en este momento. Los resultados son inobjetables, y son claramente inesperados, inmerecidos, pero reales, los aceptamos. Aguantaremos lo que haya que aguantar porque sabemos la magnitud de Chivas, sabemos lo que se genera ganando y lo que se genera perdiendo, pero internamente tenemos las cosas claras y seguiremos buscando ese resultado que deseamos. Gabriel Milito

Tijuana v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El técnico asegura que, a nivel interno, Chivas se mantiene unido y con fuerza.

Internamente estamos muy fuertes y muy unidos, van seis partidos donde tuvimos resultados inesperados, donde el equipo en casi todos fue dominante del juego. El día que yo vea que el equipo no me representa, que no compite como compite, que en cada entrenamiento no da lo mejor, ese es el fin del ciclo. Mientras que yo no vea eso voy hasta el final con estos jugadores, cueste lo que cueste. Gabriel Milito

Milito concluye asegurando que nadie dentro del rebaño se va a rendir en el camino.

Cada derrota daña mucho la autoestima, pero tenemos que ser fuertes en este momento para cambiar esta dinámica, yo siento que lo vamos a conseguir. El futbol te pone pruebas todo el tiempo, cuando vas bien a ver cómo te comportas, tengo claro que las crisis se superan y para eso se necesita de la fortaleza. En ese sentido no nos vamos a entregar hasta el final, ni yo como conductor ni los jugadores. Gabriel Milito

