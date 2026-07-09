MLS All-Star Game 2026: el equipo de la MLS que enfrentará a las estrellas de la Liga MX

La Major League Soccer ha anunciado la plantilla completa para el partido de las Estrellas de la MLS 2026, que contará con algunas de las figuras destacadas del Mundial 2026 y varios de los jóvenes talentos del mundo.

El plantel incluye a varios jugadores que destacaron en la Copa del Mundo 2026 este verano, entre ellos, el capitán y goleador de la selección de Argentina, Lionel Messi; Sebastian Berhalter, Petar Musa, entre otros. También estarán los destacados jugadores de la temporada regular de la MLS como Thomas Müller y Sam Surridge.

Además, el capitán de la selección de Estados Unidos y defensa del Charlotte FC, Tim Ream, estará acompañado junto a Pep Biel y Ashley Westwood como los tres representantes del club anfitrión.

El MLS All-Star Game 2026 se llevará a cabo en Carolina del Norte, se enfrentarán los All-Stars de la MLS contra un equipo de estrellas de la Liga MX el próximo miércoles 29 de julio a las 20:00 horas (Estados Unidos ET) y 18:00 horas (México) en el Bank of America Stadium del Charlotte FC.

La selección del equipo de MLS All-Star

Los elegidos. ✨



Nuestro equipo para el MLS All-Star 2026 pres. por @Chime contra la @LigaBBVAMX. pic.twitter.com/a7aeR5lJJn — MLS Español (@MLSes) July 8, 2026

Los primeros 11 jugadores fueron seleccionados mediante una combinación de votación de aficionados, jugadores y medios.

Las 15 selecciones del director técnico fueron una colaboración del director técnico MLS All-Star, Dean Smith, y la Major League Soccer. Dos selecciones fueron realizadas por el comisionado de la MLS, Don Garber: el delantero del Red Bull New York, Julian Hall y el defensa del Toronto FC, Richie Laryea.

Porteros: Maxime Crépeau (Orlando City SC; Selección del Entrenador), Matt Freese (New York City FC; Selección del Entrenador) y Brian Schwake (Nashville SC; Votado).

Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew; Selección del Entrenador), Lucas Herrington (Colorado Rapids; Selección del Entrenador), Richie Laryea (Toronto FC; Selección del Comisionado), Anthony Markanich (Minnesota United FC; Votado), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC; Votado), Steven Moreira (Columbus Crew; Selección del Entrenador), Daniel Munie (San Jose Earthquakes; Selección del Entrenador), Andy Najar (Nashville SC; Votado), Jackson Ragen (Seattle Sounders FC; Selección del Entrenador) y Tim Ream (Charlotte FC; Votado).

Mediocampistas: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC; Votado), Pep Biel (Charlotte FC; Selección del Entrenador), Rodrigo De Paul (Inter Miami CF; Selección del Entrenador), Evander (FC Cincinnati; Selección del Entrenador), Carles Gil (New England Revolution; Selección del Entrenador), Zavier Gozo (Real Salt Lake; Votado), Hany Mukhtar (Nashville SC; Votado), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC; Selección del Entrenador) y Ashley Westwood (Charlotte FC; Selección del Entrenador).

Delanteros: Hugo Cuypers (Chicago Fire FC; Votado), Anders Dreyer (San Diego FC; Selección del Entrenador), Julian Hall (Red Bull New York; Selección del Comisionado), Son Heung-Min (LAFC; Votado), Leo Messi (Inter Miami CF; Votado), Petar Musa (FC Dallas; Selección del Entrenador) y Sam Surridge (Nashville SC; Selección del Entrenador).

La selección del All-Star de Liga MX

Los mejores del año futbolístico ya tienen maleta lista. 🧳✈️



Los 14 nominados al Balón de Oro 2025-26 son los primeros seleccionados para representar a #LaLigaDeLaAfición en el All-Star Game 2026. 🤩⚽



Calidad, magia y puro crack. 🔥 Presentado por @voit_mx



¡Compra ya tus… pic.twitter.com/cnULqCiEF6 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) June 26, 2026

Por su parte, la Liga MX anunció a sus primeros 14 jugadores convocados a participar en el MLS All-Star Game 2026 desde el 26 de junio.

Estos All-Stars de Liga MX fueron elegidos a través del Balón de Oro, la ceremonia de premios de Liga MX que se lleva a cabo después de que terminan los torneos Apertura y Clausura.

La convocatoria completa de All-Stars de Liga MX y el director técnico del equipo serán anunciados más delante.

Porteros: Nahuel Guzmán (Tigres UANL), Keylor Navas (Pumas UNAM).

Defensores: Jesús Gallardo (Toluca FC), Bryan González (Chivas Guadalajara), Federico Pereira (Toluca FC).

Mediocampistas: Kevin Castañeda (Club Tijuana), Nicolás Castro (Toluca FC), Fernando Gorriarán (Tigres UANL), Brian Gutiérrez (Chivas Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca FC), Santiago Sandoval (Chivas Guadalajara).

Delanteros: Armando González (Chivas Guadalajara), João Pedro (Atlético de San Luis).

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