Modric habla de su regreso al Real Madrid y se deshace en elogios hacia Mourinho

Luka Modric mantiene intacto su vínculo con el Real Madrid pese a haber comenzado una nueva etapa en el AC Milan. El mediocampista reconoció que disfruta de su presente en Italia, aunque dejó claro que el conjunto español continúa ocupando un lugar especial en su vida después de más de una década en el club.

Para el croata, el cariño recibido por los aficionados madridistas representa incluso uno de sus mayores logros. El futbolista explicó que ese reconocimiento comenzó desde sus primeros días en el club y se mantuvo durante toda su trayectoria, incluso en momentos en los que su llegada era cuestionada.

🤍🏡 Luka Modrić on Marca’s newspaper: “Real Madrid is my home and I’d like to come back one day”. pic.twitter.com/1yEYUPW3qo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026

Su admiración por el nuevo Real Madrid

En esa línea, Modric también se refirió al actual proyecto del merengue y destacó especialmente el regreso de José Mourinho al banco; el mediocampista consideró que el portugués es una elección acertada por su conocimiento del club, su personalidad y su capacidad para competir al máximo nivel.

Cabe mencionar que Mourinho fue uno de los principales responsables de que Modric llegara al Real Madrid en 2012, cuando presionó para concretar su incorporación desde el Tottenham. El croata recordó que el entrenador llegó a plantear al club que quería ficharlo por encima de otras alternativas.

Mourinho recuerda la batalla por su fichaje

El propio técnico también contó cómo se produjo aquella operación y reconoció que negociar con Daniel Levy, entonces presidente del Tottenham, fue una auténtica dificultad para concretar el traspaso; recordó que durante la pretemporada en Estados Unidos el fichaje parecía avanzar y retroceder constantemente, hasta que finalmente se concretó.

"El Real Madrid estaba casi a decir ‘es imposible’, pero el jugador quería. Porque podía jugar de seis, ocho o diez. Era el idóneo. Vosotros me matásteis unos meses. Pero luego... calló bocas", señaló Mourinho. Con el tiempo, el croata terminó convirtiéndose en una pieza fundamental del Real Madrid y en uno de los futbolistas más queridos de la era moderna merengue.

¿Cuándo llegará el retiro de Modric?

A sus 41 años, Modric tampoco cerró la puerta a continuar jugando. El croata aseguró que mientras mantenga la motivación y pueda responder a las exigencias del fútbol profesional, no considera necesario retirarse simplemente por una cuestión de edad.

AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27 | Timothy Rogers/GettyImages

Aún así, reconoció que sabe que el final de su carrera está cerca, aunque todavía no tiene decidido si será este año o el próximo. Sin embargo, ya imagina qué podría suceder después de su retiro y reconoció que le gustaría regresar al Madrid para trabajar en algún área del club.

"Ojalá ocurra. El Real Madrid es mi casa y siempre lo será. Siempre seré madridista por lo que viví allí. Aquellos fueron los mejores años de mi vida profesional y personal", aseguró. Su intención es mantener abierta la puerta para regresar algún día, aunque sea desde un lugar diferente al que ocupó durante sus años como futbolista.

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