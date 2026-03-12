Mohamed confía en la remontada pese a derrota de Toluca ante San Diego

Toluca sufrió un revés importante en su visita a San Diego al caer 3-2 en el partido de ida correspondiente a la serie de la Copa de Campeones de la Concacaf. El resultado dejó a los "Diablos Rojos" en una posición comprometida, aunque todavía con opciones de revertir la eliminatoria.

El encuentro tuvo varios momentos que marcaron el rumbo del partido. Uno de los episodios más llamativos fue la expulsión que sufrió el conjunto local durante el primer tiempo, una situación que, de manera inesperada, terminó afectando el desarrollo del juego para el equipo dirigido por Antonio Mohamed.

El estratega argentino analizó lo sucedido tras el encuentro y consideró que esa acción alteró el planteamiento inicial del partido. “Creo que la expulsión del primer tiempo en el primer gol nos perjudicó porque teníamos un plan de partido y estábamos bien. A partir de la expulsión el equipo se relajó un poco y el rival hizo un gran partido”.

Mohamed explicó que el cambio en la dinámica del encuentro provocó que su equipo perdiera intensidad en ciertos momentos clave del compromiso. Desde su perspectiva, San Diego logró aprovechar mejor las circunstancias del partido y terminó imponiéndose en un duelo que resultó mucho más complejo de lo esperado.

El técnico también reconoció que el rendimiento de Toluca estuvo lejos del nivel mostrado en otros partidos de la temporada. Sin embargo, evitó dramatizar el resultado y señaló que todavía queda una oportunidad clara para revertir la serie en el partido de vuelta.

“Nos queda a nosotros una enseñanza. Jugamos el peor partido de la temporada, pero queda 90 minutos y serán en nuestra casa. Acá no nos adaptamos a la velocidad del balón y del pasto, pero ya tendremos nuestra localía y tenemos que hacernos fuertes”, setenció.

El estratega escarlata considera que el factor local puede jugar un papel determinante en el desenlace de la eliminatoria. El partido de vuelta se disputará en el Estado de México, donde Toluca buscará aprovechar el apoyo de su afición y las condiciones del estadio para remontar el marcador.

A pesar del resultado adverso, el cuerpo técnico mantiene confianza en la capacidad del plantel para responder en el momento decisivo. La diferencia de un gol mantiene la eliminatoria abierta y deja margen para que los Diablos Rojos puedan revertir la situación.

Ahora, el enfoque del equipo estará centrado en corregir los errores cometidos en el primer encuentro. Toluca deberá mostrar una versión más sólida en casa si pretende avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional.