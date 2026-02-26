Mohamed estalla por las convocatorias fuera de la fecha FIFA y carga contra la planeación del Tri

Antonio Mohamed no ocultó su molestia por los recientes llamados de la selección mexicana fuera de fecha FIFA. El estratega considera que estas decisiones afectan directamente a los clubes de la Liga MX, particularmente en un tramo decisivo del campeonato donde cada punto y cada futbolista resultan determinantes.

El técnico del Toluca fue claro al señalar que la prioridad de los organismos federativos no contempla la realidad de los equipos. “Lo que pasa es que ellos no piensan en los clubes y está bien, cada quien piensa en su culo, eso es así”, dijo en entrevista para Vamos Show, dejando entrever su inconformidad con la logística actual.

🚨Mohamed se quejó ante tanto amistoso de la selección de 🇲🇽: "No tendrían que poner más partidos, cada uno piensa en su culo". ⬇️ https://t.co/7zlN6pHRCz — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 25, 2026

Mohamed también cuestionó el criterio en las convocatorias, al asegurar que la base de llamados suele repetirse constantemente. “Lo que no es bueno es la cantidad de partidos que juegan, porque juegan siempre los mismos”, apuntó, subrayando que la carga recae reiteradamente en un grupo reducido de futbolistas.

La molestia creció al conocer que la Selección Mexicana planea concentrar a los jugadores de Liga MX hasta 40 días antes del Mundial. “Mete partidos cada rato, sí es una locura porque además se los llevan 40 días antes y te meten partido todos los días, para eso mejor que te digan que los equipos no jueguen el torneo”, expresó.

En términos prácticos, esa determinación implicaría que los seleccionados no disputarían la liguilla con sus clubes. Para Mohamed, el calendario compromete la competitividad del torneo local y desprotege a instituciones que invierten durante todo el año para pelear por el título.

Toluca v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El entrenador ejemplificó su inconformidad al comparar la agenda del Tri con la de su propio equipo. “Juegan con Islandia el miércoles y nosotros jugamos el sábado contra Chivas. Se fueron a Bolivia, Gallardo y Marce llegaron jodidos de la cintura”, explicó, evidenciando el desgaste físico acumulado por sus dirigidos.

Finalmente, insistió en que la planeación debió considerar el ritmo competitivo de los clubes. “Si van a tener 40 días concentrados, entonces no hubieran metido tantos amistosos para que mejor tomen ritmo con sus clubes y lleguen sin tantas cargas de partidos al Mundial, pero bueno, es algo que ya planearon”, concluyó.

