Mohamed Salah recibe reacciones muy dispares tras el enfrentamiento con el Liverpool

Después de que Mohamed Salah criticara a Arne Slot por haber sido “rechazado” en medio de los problemas del Liverpool, el jugador recibió un apoyo masivo de sus compatriotas. Mientras, exjugadores de los Reds lo criticaron duramente por sus palabras contra el club.

El actual Jugador de la Temporada de la Premier League, quien fue suplente sin jugar en el empate 3-3 del Liverpool contra el Leeds United el sábado por la noche, se desató tras el pitido final en Elland Road. Salah calificó el trato actual como “inaceptable” considerando todo lo que ha logrado con la camiseta roja y reveló que no tiene “ninguna relación” con Slot.

La selección egipcia defendió rápidamente a su superestrella en redes sociales tras el polémico ataque. La cuenta oficial de los Faraones en X compartió: “Nunca caminarás solo. Siempre serás el mejor”.

Muchos compañeros de Salah en Egipto se hicieron eco del sentimiento, publicando a su capitán sentado con el trofeo de la Premier League de la temporada pasada, con varios comentarios que lo aclamaban como una “leyenda”.

Egypt national team players are backing Mohamed Salah. pic.twitter.com/hcN5h1mLup — Nuna (@NaiiLFC) December 7, 2025

El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, también se sumó a la iniciativa, publicando en sus redes sociales: “Siempre un símbolo de determinación y fuerza”.

La mordaz diatriba de Salah llegó después de que el jugador de 33 años de edad fuera suplente por tercer partido consecutivo, en el que Slot intentó encontrar la fórmula del éxito para sacar a los vigentes campeones ingleses de su preocupante mala racha. El Liverpool ocupa el noveno puesto de la clasificación con solo dos victorias en sus últimos 10 partidos de liga.

Leyendas del Liverpool critican duramente a Salah por sus explosivos comentarios

Aunque sus compatriotas le brindaron un gran apoyo, el entorno más cercano del Liverpool criticó las sinceras declaraciones de Salah. Michael Owen y Danny Murphy no se guardaron nada para criticar a la estrella egipcia.

“Llamen a la puerta del entrenador, hablen con los dueños, hagan lo que tengan que hacer, expresen su frustración”, dijo Murphy en Match of the Day. “Con esto, le está causando un problema al equipo y al entrenador, y lo está convirtiendo todo en su responsabilidad”.

“No puedes hacerlo. Estés de acuerdo con él o no, no lo afrontes así”.

Owen parecía simpatizar con la postura de Salah, pero finalmente se puso del lado de Murphy en una declaración en X: “Me imagino cómo te sientes. Has liderado este equipo durante mucho tiempo y lo has ganado todo”.

“Pero esto es un juego de equipo y no puedes decir públicamente lo que has dicho. Vas a la Copa Africana de Naciones en una semana. ¿Seguro que te morderás los labios, disfrutarás representando a tu país y verás cómo está el terreno cuando regreses?”.

De hecho, el Liverpool podría quedarse sin Salah hasta siete partidos si Egipto llega a la final de la Copa Africana de Naciones. El delantero instó a sus padres a que acudieran al partido de los Reds contra el Brighton el próximo sábado porque podría ser su última vez en Anfield, insinuando un posible traspaso en el mercado de fichajes de enero.

