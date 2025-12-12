Mohamed Salah regresa a la convocatoria del Liverpool

Mohamed Salah volverá a aparecer en la lista de convocados del Liverpool este fin de semana, cuando el equipo enfrente al Brighton en la Premier League. El regreso del egipcio se produce tras varios días de tensión interna, marcados por un castigo disciplinario que lo dejó fuera de un partido clave.

El extremo africano había sido marginado del cruce ante el Inter de Milán luego de realizar declaraciones que no cayeron bien ni en la directiva ni en el cuerpo técnico. Ese episodio encendió las alarmas en Anfield y abrió un debate interno sobre su rol, liderazgo y continuidad dentro del proyecto deportivo.

🚨 BREAKING: Mo Salah, recalled to the Liverpool squad for the game against Brighton at Anfield. 🇪🇬 pic.twitter.com/CHI5soaJSE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2025

Sin embargo, Arne Slot decidió bajar la tensión públicamente y dejó claro que cuenta con Salah dentro de su planificación. “No tengo ninguna razón para no querer que Mo Salah se quede en el club”, afirmó el técnico neerlandés, en un mensaje que busca recomponer la relación y devolver estabilidad al vestuario.

La inclusión de Salah ante el Brighton representa algo más que un simple regreso competitivo. Es una señal de que el castigo ha sido levantado y de que el club prioriza el aspecto deportivo en un momento clave de la temporada, donde Liverpool necesita de sus referentes para sostener aspiraciones locales y europeas.

Liverpool v Everton - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Aun así, el ruido alrededor del egipcio no se ha disipado. En los pasillos de Anfield se habla cada vez con más fuerza de un posible movimiento en el mercado de invierno, alimentado por el desgaste natural de una relación larga y por el interés constante de clubes fuera de Inglaterra.

Salah, máximo referente ofensivo del equipo en los últimos años, sabe que cada aparición pública y cada partido disputado pueden ser interpretados como mensajes sobre su futuro. El duelo ante el Brighton, en ese sentido, podría tener una carga simbólica mayor a la habitual.

No es menor el contexto emocional que rodea este posible regreso. Anfield ha sido el escenario de los momentos más brillantes de Salah con la camiseta red, pero también podría convertirse en el lugar de su despedida. Este fin de semana, incluso, se especula con que podría ser su último partido en casa.