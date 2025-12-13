Mohamed Salah vuelve a jugar con el Liverpool tras sus polémicas declaraciones y el Anfield lo recibe con ovaciones

El regreso de Mohamed Salah fue el gran mensaje que dejó la victoria del Liverpool por 2-0 sobre el Brighton, en el partido correspondiente a la jornada 16 de la Premier League. Más allá del marcador final, el foco estuvo puesto en la reaparición del atacante egipcio, su impacto emocional en Anfield y la respuesta de una afición que dejó claro que, pese a todo, sigue considerándolo una figura central del proyecto.

¡LLENO DE OVACIONES! 🔥🤩⚽



Así recibió la afición del Liverpool a Mohamed Salah después de la polémica con Arne Slot que tuvo al egipcio fuera del campo en 3 de los últimos 4 juegos 🤝



📌 Salah entró al 25' ante el Brighton por la lesión de Joe Gomez

Salah es un jugador histórico para el Liverpool. Todo lo que construyó con esta camiseta lo coloca como uno de los referentes más importantes de la era reciente del club, un futbolista que marcó época con base en goles, asistencias y actuaciones decisivas. Sin embargo, su presente estuvo lejos de la calma. A sus 33 años, el egipcio fue protagonista de situaciones extradeportivas que generaron ruido en el entorno del equipo.

Sus declaraciones sobre presuntos incumplimientos en la renovación de su contrato, sumadas a la insinuación de que el duelo ante el Brighton podría ser uno de sus últimos partidos en Anfield, tensaron la relación con el cuerpo técnico. Como consecuencia, Arne Slot decidió dejarlo fuera de la convocatoria en el compromiso ante el Inter de Milán por la UEFA Champions League, un partido que el Liverpool ganó por la mínima diferencia, demostrando solidez incluso sin una de sus máximas figuras.

FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Liverpool FC/GettyImages

No obstante, el contexto obligó a tomar decisiones complicadas. Slot sabía que prescindir de Salah no era sencillo y optó por devolverlo a la convocatoria. El egipcio inició el encuentro en el banquillo, pero una lesión de Joe Gomez al minuto 25 de la primera mitad modificó el plan. Salah ingresó de inmediato al terreno de juego y fue recibido con una ovación cerrada, una postal que reflejó su peso emocional en el club.

Ya en el campo, Salah tuvo una ocasión clarísima para marcar. Quedó de frente al arco, pero definió de manera imprecisa y desperdició una oportunidad que parecía hecha para él. Aun así, el estadio volvió a respaldarlo. En la otra cara de la moneda estuvo la lesión de Joe Gomez, quien aparentemente sufrió un pequeño desgarro, sumando otro episodio a un historial físico preocupante. La noche cerró con triunfo, pero también con mensajes que van más allá del resultado.

