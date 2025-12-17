Monterrey amplia su lista de opciones para fortalecer los extremos

Monterrey ya trabaja con anticipación en la planificación de su plantel rumbo al Clausura 2026, con una prioridad clara: incorporar un extremo capaz de marcar diferencias en el mano a mano. La directiva entiende que el equipo necesita desequilibrio puro por las bandas para dar un salto competitivo.

El perfil buscado apunta, en primera instancia, a un futbolista extranjero que eleve el techo ofensivo del equipo. En Rayados consideran que el mercado internacional ofrece opciones con mayor recorrido y capacidad probada en contextos de alta exigencia, por lo que esa línea es la que hoy marca la pauta.

#Rayados MÁS OPCIONES PARA EL CLAUSURA 2026



Luis Araujo 🇧🇷 del Flamengo

José Luis Rodríguez 🇵🇦 de Juárez FC



Son dos alternativas más para el mediocampista en los extremos que busca Rayados.



Ambos, comparten el mismo tenor que Luca Orellano, primeros contactos, primeros…

No obstante, dentro de la Liga MX también existe un nombre que genera consenso en el área deportiva. Se trata de José Luis Rodríguez, atacante de Juárez FC, quien viene de firmar un semestre brillante y ha llamado la atención por su explosividad, constancia y capacidad para romper líneas desde los costados.

El rendimiento de Rodríguez en el torneo reciente fue uno de los más destacados en su posición. Su crecimiento sostenido, sumado a su adaptación al futbol mexicano, lo convierten en una alternativa seria si Monterrey decide apostar por un perfil ya probado en la liga y con menor margen de riesgo.

Sin embargo, el verdadero nombre de peso aparece fuera de México. Rayados ha puesto los ojos en Luiz Araujo, extremo brasileño que milita en Flamengo y que presume un palmarés completo con el club carioca. Su experiencia internacional y capacidad individual lo colocan como una opción de alto impacto.

Araujo representa justamente ese tipo de futbolista que Monterrey busca para elevar su jerarquía ofensiva. Campeón de todo a nivel local e internacional, su incorporación sería un golpe mediático y deportivo, aunque también implica una negociación compleja por su estatus y condiciones contractuales.

Por ahora, tanto el escenario de José Luis Rodríguez como el de Luiz Araujo se encuentran en una fase muy temprana. Apenas existen primeros contactos y sondeos, sin negociaciones formales ni ofertas presentadas. En Rayados saben que el contexto puede cambiar rápidamente según el mercado.