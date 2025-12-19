Monterrey cierra su primer fichaje de invierno

Rayados de Monterrey comenzó con decisión su planificación para el mercado invernal y ya cerró a su primer refuerzo. El club regiomontano concretó la llegada de Alonso Aceves, lateral izquierdo mexicano de 24 años, quien arriba procedente de Pachuca mediante una transferencia definitiva, reforzando una zona prioritaria para el cuerpo técnico.

La operación se pactó en una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares, con la posibilidad de que el monto aumente hasta un millón adicional en bonos por rendimiento. La directiva de Monterrey consideró estratégica la inversión, al tratarse de un futbolista joven, probado en Liga MX y con margen de crecimiento inmediato.

🚨🤠 CONFIRMADO. Alonso Aceves será nuevo jugador de Monterrey



->Transferencia definitiva por 3.5MDD + 1MDD en bonos

->Firmará hasta diciembre de 2029

->El jugador viaja en próx. días para firma de contrato y pruebas médicas



DETALLES.https://t.co/6xDHVrisiV — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 19, 2025

Aceves firmará contrato por cuatro años, vínculo que lo unirá a Rayados hasta diciembre de 2029. Desde la institución consideran que el acuerdo a largo plazo protege el valor del jugador y le da estabilidad a una posición que en los últimos torneos había presentado intermitencias y constantes ajustes dentro del plantel.

El lateral llega como un pedido expreso de Domenec Torrent, quien identificó la banda izquierda como una de las prioridades a reforzar de cara al nuevo proyecto deportivo. El técnico español avaló el fichaje tras analizar su perfil táctico, su despliegue físico y su capacidad para adaptarse a distintos esquemas defensivos.

Pachuca v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Desde Pachuca, la salida de Aceves se entendió como una oportunidad de mercado. El club hidalguense decidió capitalizar el momento del futbolista, quien ya había despertado interés de otros equipos, permitiendo una venta que equilibra finanzas y abre espacio para nuevos procesos internos en la plantilla.

Para Monterrey, el fichaje también responde a una lógica de competencia interna. Aceves llegará para disputar la titularidad desde el primer día, elevando el nivel de exigencia en una plantilla que aspira a pelear por títulos locales e internacionales, y que busca solidez defensiva como base de su proyecto.

