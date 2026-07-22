Monterrey concreta una de las salidas más esperadas de su plantel

Tras un año de horror con el club, Santiago Mele dejará las filas de Monterrey para emprender una nueva etapa en el futbol argentino. El meta uruguayo saldrá del club del norte de México en calidad de cedido rumbo a Independiente, institución que consiguió cerrar su fichaje luego de una intensa disputa de mercado en la que no tomaron ventaja sino hasta el tramo final.

La salida del arquero era un escenario anhelado dentro de Rayados. Desde la llegada de Matías Almeyda al banquillo, Mele no entró en los planes deportivos del estratega argentino, por lo que la directiva comenzó a trabajar en encontrarle un destino donde pudiera al menos tener rodaje.

🚨Santiago Mele es refuerzo de Independiente.

*️⃣Llega a préstamo por un año y con una opción de compra desde Rayados.

*️⃣Le había dado el sí a Colo Colo y hasta había vuelos para viajar, pero el "Rojo" hizo oferta superadora a última hora y cambió todo. pic.twitter.com/ekwfXmL5PJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 21, 2026

Si bien todo apuntaba a que el futuro del charrúa estaría en Chile, las negociaciones dieron un vuelco inesperado. Mele tenía apalabrada su llegada a Colo-Colo e incluso existía un entendimiento prácticamente total entre las partes para concretar su cesión, situación que hacía pensar que únicamente restaba la firma de los contratos.

Sin embargo, cuando poco se esperaba de ellos, Independiente apareció con fuerza en el camino de Mele. El cuadro de Avellaneda puso sobre la mesa del jugador una mejor oferta que la del conjunto chileno. Santiago aceptó la misma y Monterrey por su parte apoyó la postura del arquero.

Monterrey v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Mele reportará de forma inmediata con el cuadro argentino para trabajar al resto de la plantilla. El portero tiene el deseo de una revancha deportiva importante luego de no pasar de un rol de eterno suplente dentro del cuadro de los Rayados.

Para el cuadro de la Liga MX la salida del meta representa en primera instancia el ahorro de un sueldo bastante elevado. Adicional, esperan que con el paso de los meses, Mele eleve el nivel y les permita un traspaso en el futuro cercano para recuperar lo invertido en su fichaje.

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