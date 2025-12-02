Monterrey define la disponibilidad de Lucas Ocampos para el duelo ante Toluca

Lucas Ocampos está de regreso. El atacante argentino, quien estuvo ausente tras sufrir un fuerte accidente doméstico que derivó en una fractura en la mano, ha retomado los entrenamientos con Monterrey y se perfila como novedad para las semifinales del futbol mexicano.

El incidente, ocurrido hace unos días, obligó al jugador a someterse a una cirugía inmediata para corregir la lesión. El procedimiento fue exitoso, pero la recuperación lo mantuvo varios días fuera de actividad, aislado del ritmo competitivo y sin poder trabajar con el grupo.

¿ESTARÁ ANTE TOLUCA? 🤔



Lucas Ocampos volvió este lunes al Barrial para continuar con su proceso de rehabilitación, enfocándose únicamente en trabajos dentro del gimnasiohttps://t.co/g8maPlZOpy pic.twitter.com/G9d5PxTyGj — MedioTiempo (@mediotiempo) December 1, 2025

Sin embargo, Ocampos reapareció este lunes en 'El Barrial' para continuar su rehabilitación. Después de un breve periodo enfocado únicamente en ejercicios de gimnasio, el extremo ya trabaja a la par de la plantilla, lo que representa un avance significativo rumbo al cierre del torneo.

Desde el cuerpo técnico existe optimismo. Todo indica que Ocampos podría ser considerado por Doménec Torrent para el duelo de ida de semifinales ante Toluca, donde Rayados buscará sacar ventaja en casa. No obstante, su participación será con precauciones.

El club contempla que el argentino juegue con una protección especial en la mano operada. Esta medida permitirá que pueda competir sin comprometer la zona afectada, aunque naturalmente limitará parcialmente algunos movimientos en contacto o caídas.

Cruz Azul v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Aun con su regreso, Ocampos no partirá como titular. La idea del cuerpo técnico es llevarlo de manera progresiva, por lo que iniciaría desde la banca y sería opción únicamente para un ingreso controlado dependiendo del desarrollo del partido.

Antes de la lesión, el argentino vivía un momento ascendente. Su desequilibrio, capacidad para romper líneas y aporte ofensivo lo habían convertido en un elemento de peso para Rayados. Su ausencia se sintió en los cuartos de final, por lo que recuperar su presencia —aunque sea parcial— representa un alivio para el plantel.

El objetivo es claro: tenerlo al cien por ciento para la vuelta o, incluso, para una eventual final si Monterrey avanza. Por ahora, su reincorporación es una noticia positiva en un momento clave de la temporada, donde cada pieza cuenta y Ocampos es de las más determinantes en la estructura del equipo regio.