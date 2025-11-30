Vaya locura lo ocurrido en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya que todo parecía encaminado para que el América avanzara a las semifinales del Apertura 2025, de la Liga MX, ya que habían empatado 2-2 el global contra Rayados de Monterrey de la mano del mexicoamericano Alejandro Zendejas y el colombiano Raúl Zúñiga, además se habían quedado con un hombre de más en los minutos finales, hasta parecía más probable que llegara otra diana azulcrema que del rival. Al final, la historia fue diferente, pues en el tiempo añadido los visitantes se impusieron 2-3 en territorio enemigo.

¡RAYADOS ALZA LA MANO Y SE METE ENTRE LOS GRANDES!🔥⚽️



Monterrey hizo la tarea, pegó cuando tenía que pegar y terminó dejando fuera al América en el global para asegurar su lugar en las semifinales de la Liga MX.



La Pandilla sigue viva en el torneo. 💙🤍🔥 pic.twitter.com/jjcpyYUS9t — Claro Sports (@ClaroSports) November 30, 2025

En el tiempo agregado, el argentino nacionalizado mexicano, Germán Berterame, se adentró en el área para vencer al arquero Luis Ángel Malagón y poner 2-3 el global, obteniendo el pase a la antesala de la final, en un partido donde el quinto lugar de la tabla general eliminó al cuarto.



En el minuto 90+2, Ricardo Chávez, que ingresó de cambio, mandó un centro al área para que el seleccionado mexicano cabeceara y dejara totalmente atónitos a los aficionados presentes en el inmueble de la colonia Nochebuena. Mientras los fanáticos locales estaban entre lágrimas por lo ocurrido, los futbolistas regios celebraron con locura.

⏱️Aquí está el gol de Berte. Tanto dramático de @Rayados. 💙🤍



El gol 11 de Germán con 'La Pandilla' en Liguilla.#LaFiestaDeLaAfición✨ | #CF Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/HpeAZXntOl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 30, 2025

De entrada se había indicado que se jugarían siete minutos más, pero el silbante central dio un poco más de tiempo. Eso llevó a que en las acciones finales se pidiera un penal a favor de los emplumados por una supuesta falta del español Sergio Ramos, mas el nazareno César Arturo Ramos fue avisado por el VAR que se trató de una mera acción futbolera.



Con esto, La Pandilla, tal vez sin merecerlo, se coloca en las semifinales del campeonato y está en espera de conocer a su siguiente rival, aunque el primer partido de la llave lo hará sin el argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, quien se fue expulsado al minuto 84 por doble amarilla.