Monterrey está en un escenario complejo para reemplazar a Berterame

Monterrey continúa sin resolver una de las incógnitas más importantes de su mercado de fichajes. La salida de Germán Berterame rumbo al Inter Miami es un escenario prácticamente consumado, y en Rayados saben que deberán acudir al mercado para cubrir un hueco sensible en su estructura ofensiva.

La directiva regiomontana ha comenzado a analizar distintas alternativas, tanto dentro como fuera de la Liga MX. Sin embargo, el panorama no luce sencillo. El perfil que buscan no abunda y las negociaciones potenciales se han topado con obstáculos económicos, contractuales y deportivos que han frenado avances concretos.

Uno de los nombres que apareció en la lista de posibilidades fue el de Uroš Đurđević, delantero del Atlas y actual referente del conjunto rojinegro. Su perfil, intensidad y capacidad goleadora lo colocaron en el radar como una opción lógica para suplir a Berterame, al menos desde el análisis futbolístico.

No obstante, desde Guadalajara la postura es clara. Atlas no ha recibido ninguna oferta formal por su atacante y tampoco existen negociaciones abiertas. Ni el club ni el entorno del futbolista han sido contactados, lo que descarta, por ahora, cualquier avance real entre ambas instituciones.

La situación se replica del lado del jugador. Djuka no ha sido sondeado ni ha recibido señales de interés directo por parte de Monterrey. Su entorno asegura que no hay movimientos en curso y que el delantero se encuentra enfocado en su presente con Atlas, donde sigue siendo una pieza clave del proyecto deportivo.

En este contexto, un eventual traspaso luce complejo. Atlas no tiene intención de desprenderse fácilmente de su goleador, menos aún sin una propuesta sólida sobre la mesa. Para que la operación tome forma, tendría que aparecer una oferta fuera de mercado, capaz de romper cualquier resistencia.

Mientras tanto, en Rayados el tiempo corre. La salida de Berterame obligará a tomar decisiones rápidas, pero también inteligentes. Apostar por una negociación forzada podría resultar costoso, tanto en lo económico como en lo deportivo, en un plantel diseñado para competir por títulos.

Por ahora, Monterrey sigue sin reemplazo definido y el nombre de Uroš Đurđević parece enfriarse conforme pasan los días. Salvo un giro radical, el atacante del Atlas solo dejaría Guadalajara ante una oferta de locura, escenario que hoy no está sobre la mesa en el norte del país.