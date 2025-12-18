Monterrey le da salida a una de sus mejores joyas de la academia

Rayados de Monterrey tomó la decisión de ceder nuevamente a uno de sus jugadores más prometedores. César Garza, mediocampista mexicano de 20 años, fue anunciado como nuevo refuerzo de los Pumas de la UNAM, en una operación que busca darle continuidad y minutos al futbolista fuera de Nuevo León.

El acuerdo entre ambas instituciones se cerró en calidad de préstamo por un año y sin opción de compra, lo que deja claro que Monterrey no pierde la propiedad del jugador y mantiene la expectativa de recuperarlo una vez concluido el ciclo con el conjunto universitario.

🚨[OFICIAL] César Garza es nuevo refuerzo de Pumas.

*️⃣Rayados lo cede a préstamo por un año y sin opción de compra. pic.twitter.com/bbiSVJL30T — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 18, 2025

Garza ya había sido considerado dentro de los planes a mediano plazo del club regiomontano. En el entorno de Rayados se contemplaba que, tras su participación en el Mundial Sub-20, el mediocampista pudiera integrarse de lleno al primer equipo y competir por un lugar en la rotación.

Sin embargo, ese escenario cambió con la presencia y consolidación del actual cuerpo técnico. Domenec Torrent no terminó por incluir a Garza dentro de sus planes inmediatos, situación que abrió la puerta a una nueva cesión para evitar que el jugador perdiera ritmo competitivo.

FBL-WC-U20-2025-MEX-ARG | RAUL BRAVO/GettyImages

Para el joven futbolista, la salida representa una oportunidad importante de crecimiento. Pumas aparece como un destino atractivo, especialmente por el contexto deportivo y por la necesidad del club capitalino de rejuvenecer su plantel con perfiles nacionales que tengan proyección y margen de desarrollo.

El equipo universitario, ahora bajo el mando de Efraín Juárez, ve en Garza un elemento capaz de aportar dinámica, orden y salida limpia desde el mediocampo. Su edad y formación encajan con la idea del técnico de construir un plantel con identidad y hambre competitiva.

Desde la directiva de Monterrey, la cesión es interpretada como una decisión estratégica. El club considera que el futbolista necesita continuidad en primera división, algo que no estaba garantizado en el corto plazo dentro de una plantilla amplia y con alta competencia interna.