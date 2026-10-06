Monterrey tiene en la mira su primer fichaje para el invierno

Monterrey comienza a mover sus piezas pensando en el próximo mercado de invierno y una de las prioridades de la directiva será fortalecer la zona baja. Rayados pretende sumar alternativas que eleven la competencia interna, con especial atención en la media de contención, posición considerada clave para el nuevo proyecto.

Dentro de las opciones que han comenzado a tomar fuerza en la más recientes horas, aparece Franco Ibarra, mediocampista argentino de 25 años que milita en Rosario Central. El futbolista sudamericano es del gusto directo de Matías Almeyda, quien habría colocado su nombre sobre la mesa como una alternativa interesante para reforzar la columna vertebral.

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Monterrey ya piensa en el sustituto del 'Corcho' Rodríguez: Franco Ibarra.



💥 Fuentes en Argentina destapan el interés de Rayados por el medio de 25 años. Matías Almeyda lo quiere



💸 Rosario Central escuchará ofertas a partir de los 8 millones de dólares. pic.twitter.com/ZnRVWsNV2t — Futbol Total (@futboltotal) October 5, 2026

La búsqueda de un nuevo contención está directamente relacionada con el futuro de Jorge ‘Corcho’ Rodríguez. El argentino ha perdido terreno dentro de los planes regios y, de cara al siguiente mercado, ya no entra en los planes del club. Por ello, Monterrey analiza diferentes posibilidades para encontrar un reemplazo de mejor nivel.

Ibarra aparece bien colocado dentro de esa búsqueda por sus características y experiencia. El argentino puede desempeñarse como mediocentro defensivo y ofrecer equilibrio entre recuperación y salida de balón, cualidades que interesan al cuerpo técnico encabezado por Almeyda.

Rosario Central v Racing - Torneo Clausura 2026 | Mateo Occhi/GettyImages

Aunque, es clave señalar que no existe todavía una negociación formal entre Monterrey y Rosario Central por el futbolista. Los de la Liga MX analizan diferentes escenarios antes de avanzar por un jugador cuyo precio podría convertirse en uno de los puntos centrales de cualquier eventual operación.

La cifra que se maneja alreddor de Ibarra gira en torno a los ocho millones de dólares, cantidad desde la cual Rosario Central podría considerar seriamente su salida. Monterrey deberá definir si está dispuesto a realizar una inversión de ese tamaño o buscar alguna fórmula que permita reducir el desembolso inicial.

Por ahora, Franco Ibarra es un nombre que gusta y que está sobre la mesa, pero todavía sin una oferta concreta. Aún así, recién el calendario está en octubre por lo que, Monterrey tiene tiempo de sobra para sondear otros caminos.