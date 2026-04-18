Monterrey vs Pachuca: previa, predicciones y alineaciones

Solamente quedan tres jornadas y todavía hay mucha competencia entre los equipos para conocer quiénes serán los ocho que ingresarán a la Liguilla por el título del Clausura 2026, de la Liga MX.



Monterrey, uno de los protagonistas de las últimas décadas, está en peligro de quedar fuera de la Fiesta Grande porque está en el treceavo lugar con 15 puntos, así que se está jugando sus últimas cartas para no sellar un rotundo fracaso que inició con la gestión del español Domènec Torrent, quien fue despedido para darle paso al argentino Nico Sánchez como interino, quien lamentablemente no ha podido enderezar el barco. La fecha pasada, La Pandilla no pudo pasar del cero contra Atlas en el Estadio Jalisco.



Del otro están los Tuzos del Pachuca, que calladitos y sin tantos reflectores están escalando más y más, tanto que ahora son el tercer sitio de la clasificación con 28 unidades, las mismas que el segundo lugar, Cruz Azul. Los hidalguenses, dirigidos por el argentino Esteban Solari, llevan seis partidos sin conocer la derrota, cuatro triunfos y dos empates y la jornada anterior le pegó 4-2 a Santos Laguna con un triplete de Víctor ‘Pocho’ Guzmán.

Pachuca v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Pronóstico SI

Pachuca comenzó con mucha irregularidad el semestre, pero tal como se ha informado poco a poco se fue haciendo sólido y ahora es un contendiente al título aún cuando no han llamado la atención como otros equipos. Monterrey se sigue cayendo a pedazos, no han podido mejorar su funcionamiento y parece inevitable que queden eliminados previo a la Liguilla, sumando siete derrotas a lo largo del campeonato. Sumado a todo esto, los últimos tres enfrentamientos entre ambos equipos se han ido del lado de los Tuzos.



Monterrey 1-2 Pachuca

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Pachuca?

Ciudad: Guadalupe, Nuevo León

Estadio: BBVA

Fecha: sábado, 18 de abril

Hora: 20:05 h (EEUU ET), 19:05 h (México)

Árbitro:

Historial de los últimos cinco partidos entre Monterrey y Pachuca

Monterrey: 2

Empate: 0

Pachuca: 3

Último partido entre ambos: 13/07/26 – Pachuca 3-0 Monterrey – Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey Pachuca Atlas 0-0 Monterrey 11/4/26 Pachuca 4-2 Santos Laguna 11/4/26 Monterrey 1-2 San Luis 4/4/26 Cruz Azul 1-2 Pachuca 4/4/26 Monterrey 2-3 Chivas 21/3/26 Pachuca 1-1 Toluca 22/3/26 Cruz Azul 1-1 Monterrey 17/3/26 San Luis 1-1 Pachuca 14/3/26 Juárez 2-2 Monterrey 13/3/26 Pachuca 2-1 Puebla 7/3/26

¿Cómo ver el Monterrey vs Pachuca por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos ViX, TUDN USA, Univisión, TUDN.com y app, Univisión NOW México ViX

Últimas noticias de Monterrey

Entre semana, Rayados preparó su encuentro de la Jornada 15, sin embargo, no contó con la participación del argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez ni el colombiano Stefan Medina. Por tal motivo, los dos son duda por lesión, esperando que realmente puedan superar sus molestias físicas para tener participación.



El Corcho se resintió de una lesión en la zona lumbar durante la Fecha 13, una molestia que ya lo había dejado sin jugar a finales de febrero. Con respecto a Medina, presentó una molestia muscular en el calentamiento previo al choque frente a los Rojinegros, donde iba a ser titular pero causó baja de último minuto.



Por último, Iker Fimbres también sigue fuera, recordando que se lesionó desde el pasado 13 de marzo. El mediocampista tiene un esguince de tobillo y también sufrió de un edema óseo. Dichas afectaciones lo llevaron a recibir terapia y a trabajar únicamente en su rehabilitación.

'Corcho' Rodríguez | Azael Rodriguez/GettyImages

Las posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas; Daniel Aceves, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez; Óliver Torres, Fidel Ambriz, ‘Tecatito’ Corona; Lucas Ocampos, Luca Orellano, Uros Djurdjevic ‘Djuka’.

Últimas noticias del Pachuca

Después de diez jornadas de ausencia, Alan Mozo por fin regresó a los entrenamientos con el equipo, luego de haber sufrido una fractura helicoidal no desplazada en el peroné izquierdo y un esguince de segundo grado en el tobillo.



Hasta antes del agravio, el lateral derecho había jugado 221 minutos en tres jornadas, dos como titular disputando los 90 minutos.



Con su retorno se desconoce si podrá quitarle la posición a Carlos Sánchez, quien se ha vuelto el titular indiscutible y viene de haber marcado gol la fecha pasada.

Alan Mozo | Jam Media/GettyImages

La posible alineación de Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno; Brian García, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Carlos Sánchez; ‘Pocho’ Guzmán, Elías Montiel, Sergio Rodríguez; Oussama Idrissi, Robert Kenedy, Salomón Rondón.