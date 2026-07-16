Monterrey vs Santos: previa, predicciones y alineaciones

Rayados de Monterrey debutará en el Apertura 2026 de la Liga MX recibiendo a Santos Laguna en el Gigante de Acero. El conjunto albiazul se encuentra en un proceso de reconstrucción después de varias temporadas de fracasos. Bajo las riendas de Matías Almeyda, los regiomontanos buscarán regresar a los primeros puestos del futbol mexicano.

A continuación te compartimos todo lo que tienes que saber sobre el Monterrey vs Santos: cómo y dónde ver, fecha, horarios, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Santos Laguna?

Ciudad : Guadalupe, Nuevo León

: Guadalupe, Nuevo León Estadio : Gigante de Acero

: Gigante de Acero Fecha : sábado 18 de julio

: sábado 18 de julio Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX

Últimos 5 partidos

Monterrey Santos Laguna Santos Laguna 3-0 Monterrey 26/04/26 Santos Laguna 3-0 Monterrey 26/04/26 Monterrey 2-1 Puebla 21/04/26 Atlético San Luis 2-0 Santos Laguna 22/04/26 Monterrey 1-3 Pachuca 18/04/26 Santos Laguna 0-1 Atlas 19/04/26 Atlas 0-0 Monterrey 11/04/26 Pachuca 4-2 Santos Laguna 11/04/26 Monterrey 1-2 Atlético de San Luis 04/04/26 Santos Laguna 1-1 América 04/04/26

¿Cómo ver el Monterrey vs Santos Laguna por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online México TUDN, Canal 5, Vix Premium Estados Unidos Vix Premium, TUDN, Univision

Últimas noticias del Monterrey

Rayados de Monterrey llega a este duelo tras perder su último partido de pretemporada ante el Sporting FC de Costa Rica. El duelo representó el debut del uruguayo Diego Rossi, refuerzo estrella para esta temporada. Los albiazules jugaron cinco partidos de preparación de cara al arranque del Apertura 2026 con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota.

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

De acuerdo con los reportes más recientes, la directiva de Monterrey se encuentra trabajando en tres refuerzos para redondear la plantilla. Se trata de Orbelín Pineda, quien regresaría al futbol mexicano después de su aventura por Europa con el Celta de Vigo y el AEK Atenas, además de Alexis Cuello, delantero del San Lorenzo de Almagro, y Hugo Cuypers, del Chicago Fire.

Posible alineación del Rayados contra Santos (4-3-3): Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Alonso Aceves, Gerardo Arteaga; Oliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona; Luca Orellano, Diego Rossi, Lucas Ocampos.

Últimas noticias del Santos Laguna

Santos Laguna está iniciando un nuevo proceso, ahora bajo la dirección del portugués Renato Paiva. Los Guerreros necesitan resurgir después de ligar cuatro torneos quedando en los últimos lugares de la tabla. De cara al arranque del Apertura 2026, los albiverdes anunciaron seis refuerzos: Felipe Sánchez, Franco Pardo, Eduardo Aguirre, Diego González, Joshua Mancha y Mauricio Cuevas.

Carlos Acevedo, quien fue el único futbolista de la selección mexicana en no tener minutos en el Mundial 2026, podría arrancar como titular ante Rayados. El guardameta ya tuvo actividad con los Guerreros en el amistoso contra el América de Cali.

Santos Laguna v America De Cali | Manuel Guadarrama/GettyImages

Posible alineación del Santos Laguna contra Monterrey (4-3-3): Carlos Acevedo; Javier Abella, Franco Pardo, Efraín Orona, Emmanuel Echeverría; Carlos Gruezo, Salvador Mariscal, Fran Villalba; Diego González, Ezequiel Bullaude, Lucas di Yorio.

Pronóstico SI Futbol

Ambas escuadras se encuentran iniciando nuevos proyectos, por lo que es muy probable que la idea futbolística tanto de Matías Almeyda como de Renato Paiva todavía no se vean en el terreno de juego. La prioridad de los dos clubes es construir desde el fondo y mejorar a partir de una buena defensa. En sus diez partidos más recientes, Rayados tiene un dominio marcado: seis victorias, un empate y tres derrotas.

Monterrey 1-1 Santos Laguna

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